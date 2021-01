Le film Napoléon avec Joaquin Phoenix arrive sur Apple TV +

Le prochain biopic sur Napoelon, ‘Musette’ va venir a Apple TV +, sous la direction de Ridley Scott et avec Joaquin phénix dans le rôle titre.

‘Musette’ sera produit et réalisé par Scott, tandis que Phénix assumera le rôle de l’empereur et chef militaire français, Napoelon Bonaparte. Le film suivra les origines du personnage et sa montée impitoyable au pouvoir, ainsi que sa relation chaotique avec sa femme, Joséphine.







Les caractéristiques de la bande David Scarpa en tant que scénariste, qui a déjà travaillé avec Scott dans ‘Tout l’argent du monde’, ‘Musette’ ce sera la première fois que Scott et Phénix travaillera ensemble à partir de ‘Gladiateur’ dans 2000, où Phénix joué le Empereur romain Lucius Aurelius Confortable.

Parlant de la bande, Scott révélé, « Napoléon c’est un homme qui m’a toujours fasciné. Il est sorti de nulle part pour tout commander … mais en même temps il a eu une guerre amoureuse avec sa femme infidèle Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il ne pouvait pas, il l’a conquis pour la détruire, et il s’est détruit dans le processus. «







Sur l’interprétation de Phénix Il a ajouté: «aucun autre acteur ne pourrait dépeindre Napoléon comme Joaquin … il a recréé au cinéma l’un des empereurs les plus complexes de ‘Gladiateur’ et recréer un autre avec Napoléon».

La date de sortie de ‘Musette’ Il n’a pas encore été confirmé, cependant, il a été annoncé qu’il arrivera sur la plateforme Apple TV +.