Le film Mystery Marvel arrive en 2022 entre Black Panther 2 et Captain Marvel 2

2020 a peut-être été absent de tous les films de Marvel Cinematic Universe, mais ce ne sera pas le cas l’année prochaine. Et, à moins d’une autre catastrophe mondiale imprévue, toute autre année dans un avenir prévisible. C’est la vache à lait de Disney et ils n’ont pas encore fini d’encaisser. À ce stade, cinq, oui cinq, films MCU devraient sortir en salles en 2022. Panthère noire 2 et Capitaine Marvel 2 sont sur le calendrier pour la deuxième partie de l’année. Cependant, le film pris en sandwich entre eux n’a pas encore été révélé, ce qui laisse un peu de place à la spéculation.

Docteur Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 5 mars 2022. Thor: l’amour et le tonnerre suivra le 6 mai 2022. Panthère noire 2 est actuellement daté du 8 juillet 2022, avec Capitaine Marvel 2 mis à fermer les choses le 11 novembre 2022. Cela seul serait une ardoise pleine. Mais, pris en sandwich entre le monde de Wakanda et le retour de Carol Danvers, se trouve un film mystérieux de Marvel, daté du 7 octobre 2022. La question est maintenant la plus évidente; qu’Est-ce que c’est? Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est raisonnablement de spéculer, mais il y a quelques prétendants.

La réponse la plus raisonnable est peut-être le prochain redémarrage de Blade. Le projet, qui mettra en vedette Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, a été initialement annoncé lors de la présentation des studios Marvel au San Diego Comic-Con en 2019. Peu de mises à jour ont été fournies depuis. Mais lors de la grande présentation de la journée des investisseurs de Disney, Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a assuré que plus d’informations étaient en route. De plus, un film comme Lame pourrait sérieusement bénéficier d’une sortie vers Halloween. S’il y a des chances de Vegas sur ces choses, le pari sûr serait sur Lame pour prendre cette tache mystérieuse.

Une autre option pourrait être Ant-Man et la guêpe: Quantumania. La suite a également été révélée récemment lors de la journée des investisseurs et verra Kang le conquérant entrer dans le giron du MCU, comme le décrit Jonathan Majors. Peyton Reed dirigera à nouveau, après avoir dirigé les deux tranches précédentes, avec le retour de la plupart des acteurs principaux. Kathryn Newton a été choisie pour jouer Cassie Lang. Le film n’a pas encore de date de sortie fixée et il semble que ce soit un prétendant à reprendre cet emplacement vide, en supposant que ce ne soit pas Lame. Quant à ceux qui espèrent voir le Les quatre Fantastiques film le plus tôt possible, n’espérez pas. Le réalisateur Jon Watts doit encore terminer Spider-Man 3, qui ne sortira en salles qu’en décembre 2021.

Parce que la phase 4 du MCU a dû être retardée, les cinémas fermés pendant une grande partie de 2020 et la production interrompue pendant des mois, cela a donné à Disney une énorme liste de superproductions à gérer au cours des deux prochaines années. En conséquence, nous allons obtenir plus de contenu Marvel que jamais auparavant. En plus des quatre ou cinq films par an, nous diffusons des émissions en direct sur Disney +, à commencer par WandaVision en janvier. Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune sont également en route. Vous pouvez consulter la liste complète à venir sur Marvel.com.

Sujets: Black Panther 2, Captain Marvel 2, Blade