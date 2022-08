Le film mystérieux d’il y a 26 ans qui est sur Netflix et qui est un succès absolu

Netflix

Netflix n’arrête pas de réussir avec des films qui ne sont pas originaux et maintenant il le fait avec celui d’il y a 26 ans. La rencontrer.

© GettyNetflix

au cours des derniers mois Netflix Il a subi différents hauts et bas en termes d’abonnés. La plateforme, qui pendant plusieurs années était considérée comme le géant du streaming, ne cesse désormais de perdre des utilisateurs en raison de ses changements radicaux. Eh bien, non seulement il a modifié ses mensualités, mais maintenant il rend également difficile le partage des comptes. Ceci, sans aucun doute, a été un grand point contre l’entreprise.

Cependant, au-delà de sa gestion en termes d’abonnés, Netflix il continue de trouver un moyen d’accrocher ses téléspectateurs. Car, en plus de changer de catalogue tous les mois avec son propre contenu, il propose également des classiques du cinéma. Bien que la plupart des films trouvés sur la plateforme soient originaux, la vérité est qu’il y en a aussi qui ont marqué l’histoire au box-office.

Parmi eux se trouve un film qui a été créé il y a 26 ans et qui a retrouvé sa visibilité grâce à Netflix. La vérité est que le géant du streaming a réussi, au fil des années, à récupérer des fictions qui semblaient perdues et il a fait de même avec des longs métrages. À tel point que, désormais, de nombreux téléspectateurs apprécient ce type de bande qu’à un moment donné, ils ont pu voir sur grand écran.

+ Le film mystère d’il y a 26 ans qui cartonne :

Le nouveau film non original de Netflix et que 26 ans se sont écoulés depuis sa première La racine de la peursorti en 1996. Richard Gere, Edward Norton et Laura Linney, ce film mêle suspense et crime et, d’une durée de 131 minutes, ne cesse de ravir les téléspectateurs du service à la demande. Eh bien, sans aucun doute, c’est une création comme elle l’a été depuis longtemps.

De quoi s’agit-il? Synopsis du spoiler : Un ambitieux avocat de Chicago nommé Martin Vail commence à prendre en charge des affaires afin d’entrer dans la presse. Mais un jour, il a décidé de s’occuper d’un qui, apparemment, est impossible à gagner. Cette fois, il devait défendre Aaron, un jeune homme accusé du meurtre de l’archevêque de Chicago et qui a été arrêté alors qu’il fuyait le lieu du crime.

