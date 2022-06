Le film musical d’animation des Schtroumpfs amène Chris Miller à la réalisation

Chris Miller, le réalisateur nominé aux Oscars de 2011 Chat Botté, est prêt à diriger le dernier Schtroumpfs long métrage d’animation. Le film vient de Paramount Animation et Nickelodeon Animation. Bien que nous ne connaissions pas le titre officiel du film, le prochain film serait une comédie musicale, selon The Hollywood Reporter.

Cette comédie musicale sera la première d’une série de projets pour Paramount et Nickelodeon Animation, qui ont annoncé plus tôt cette année un partenariat avec les détenteurs de la licence mondiale Schtroumpf LAFIG Belgium et IMPS. Le partenariat comprend plusieurs films basés sur le Schtroumpfs propriété, la comédie musicale sans titre étant le premier de ces projets. Le film vient d’un scénario de Pam Brady, connue pour le film de 2022 La bulle, et Parc du Sud.

Ramsey Naito, présidente de Paramount Animation, a récemment partagé son enthousiasme pour la comédie musicale à venir.

« Nous sommes ravis d’avoir un groupe de personnes aussi talentueuses qui apportent au public cette dernière interprétation de l’univers bien-aimé des Schtroumpfs, y compris l’incroyable Chris Miller. »

Chris Miller a de l’expérience dans l’animation

Le travail de Chris Miller dans le domaine de l’animation est vaste et comprend à la fois la réalisation et le jeu d’acteur sur son CV. En 2007, il a dirigé Shrek le troisième, qui a reçu principalement des critiques positives et était exceptionnel au box-office, récoltant 813 millions de dollars dans le monde contre un budget de 160 millions de dollars. Il a suivi cela avec chat Botté en 2011, mettant l’accent sur le félin hors-la-loi joué par Antonio Banderas dans le Shrek la franchise. Le film a été un autre succès pour DreamWorks et Paramount, recevant des critiques positives et 554 millions de dollars au box-office. En outre, chat Botté a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage d’animation de l’année, perdant face à la bien-aimée Toy Story 3.

Miller n’est pas non plus étranger au doublage. Dans ses propres films, il est apparu comme Little Boy Blue dans chat Bottéet le méchant chanteur dans Shrek le troisième. En 2005, Miller était un pingouin nommé Kowalski dans Madagascar. Il continuerait le rôle à travers deux autres Madagascar films et un spin-off centré sur le groupe intitulé Pingouins de Madagascar. Miller est également crédité de rôles dans Captain Underpants : le premier film épique, Le bébé patronet Turbo.

Chris Miller espère reproduire son succès dans le domaine de l’animation jusqu’à présent avec son prochain Schtroumpfs film. Le long métrage sera le premier qu’il réalise depuis 2011, mis à part un autre film à venir, 21 septembre 2021. Le sans titre Schtroumpfs La comédie musicale devrait sortir en salles le 20 décembre 2024.