Le film Munsters présente l’oncle Gilbert dans un clip des coulisses

Il semble que Rob Zombie ne laisse rien au hasard avec Les Munsters, son prochain long métrage basé sur la série comique originale du même nom. Nous avons déjà vu à partir des seules photos d’aperçu combien d’oeufs de Pâques Zombie a emballés dans le film, bien que ce ne soit pas une surprise, étant donné à quel point il aime la sitcom classique. Il trouve même des moyens d’inclure les personnages les plus mineurs du matériel source, notamment le patron d’Herman, M. Gateman (Jeremy Wheeler) et le frère loup-garou de Sheri, Lester Dracula (Tomas Boykin).

Zombie a de nouveau pris Instagram pour donner aux fans un autre aperçu en publiant un court clip vidéo. Appliqué avec un filtre qui fait ressembler la vidéo à de vieilles séquences de films personnels, le clip présente l’oncle Gilbert, la version de Gill-Man des Munsters, alias le Créature du lagon noir. Le membre de la famille de poisson peut être vu en train de saluer la caméra Années merveilleuses-style aux côtés de Lily Munster (Sheri Moon Zombie) et Herman (Jeff Daniel Phillips). Regardez le clip ci-dessous.

Le seigneurs de Salem cinéaste dit dans la légende, « Regardez qui est passé Les Munsters ensemble aujourd’hui pour dire bonjour! Nul autre que ce bon vieil ONCLE GILBERT ! Je suis content d’avoir eu un appareil photo et d’avoir capturé le moment. Il a traîné jusqu’au déjeuner, a mangé des algues puis est retourné à l’aéroport. Ce poisson est toujours en mouvement. »

Oncle Gilbert était un personnage présenté dans la version originale de la sitcom de The Munsters, et il ressemblait beaucoup à la nouvelle incarnation introduite par Zombie. Le personnage est plutôt mineur, n’apparaissant que dans l’épisode « Love Comes to Mockingbird Heights ». Il est décrit comme très riche, acquérant de grosses sommes d’argent en récupérant des trésors perdus en mer. Richard Hale a joué l’oncle Gilbert original, mais on ne sait pas qui est sous le costume pour le nouveau redémarrage du film.

L’acteur de grand-père Munster, Dan Roebuck, a beaucoup fait parler de ce que Rob Zombie a en réserve Les Munsters dans une précédente interview avec Horror Geek Life. Roebuck a fait l’éloge du casting, en particulier celui de ses collègues principaux acteurs Jeff Daniel Phillips et Sheri Moon Zombie. Il a également dit que Zombie était la personne idéale pour redémarrer Les Munsters pour aujourd’hui.

Tout s’est passé comme il se doit, et Jeff (Daniel Phillips) est parfaitement casté et il sera tellement divertissant dans le rôle d’Herman. Sheri (Moon Zombie) est si délicieuse aussi », a déclaré Roebuck. « Le simple fait est qu’il n’y a pas de meilleure personne à Hollywood, ou ailleurs sur la planète, qui devrait faire Les Munsters film autre que Rob Zombie. Il est passé entre les mains de tant d’autres personnes et je sais que Rob ne cherchait pas seulement quelque chose à quoi attacher ses queues de pie. Il en est un grand fan et étant un fan de longue date qui aborde ce matériel, c’est vraiment aussi bon que possible. »

Les Munsters est classé PG. Bien que la rumeur ait initialement annoncé une sortie le jour et la date dans les salles et sur Peacock, il y a eu des rapports récents selon lesquels le film pourrait être vendu à Netflix où il sera présenté en exclusivité. Dans tous les cas, le film devrait arriver en 2022.





