Le film multi-oscarisé qui réduit les téléspectateurs à des « épaves émotionnelles » est tombé sur Netflix

Un drame granuleux mettant en vedette Olivia Colman, Sir Anthony Hopkins et Mark Gatiss est tombé sur Netflix.

Pour les fans de Toujours Alice, je me soucie beaucoup et Aiderle drame de 2021 offre un autre regard déchirant mais provocateur sur la façon dont la vie d’un homme change après avoir reçu un diagnostic de démence et sur la façon dont ceux qui l’entourent se débattent pour le soutenir.