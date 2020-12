Le film Mortal Kombat sort en salles en 2021

La série de jeux vidéo populaire et à succès Combat mortel est actuellement re-filmé pour le cinéma. La production prévue depuis des années se dessine maintenant lentement. Alors que le tournage dure depuis quelques mois, le studio de cinéma Warner Bros. Sortie cinéma pour 2021 à.

La nouvelle est confirmée avec un logo pour le film «Mortal Kombat» (via Twitter). Cependant, une date de sortie spécifique n’a pas encore été annoncée.

« Le film Mortal Kombat va être brutal »

Basé sur la série de jeux Combat mortel le nouveau film représente un redémarrage de la série et devrait, selon le Scénariste Greg Russo et Réalisateur Simon McQuoid s’en tenir étroitement au modèle – également en termes de sévérité et de brutalité de la série. Ce n’est pas pour rien que le spécialiste de l’horreur appartient James Wan à l’équipe de production.

Les détails de l’histoire sont toujours top secrets, mais les cinéastes, comme le studio de cinéma, s’efforcent d’obtenir une note PG, ce qui correspond à une note FSK-18 en Allemagne, comme le confirme Greg Russo:

«Comme cela a déjà été mentionné par les membres de notre équipe, je veux clarifier. Mortal Kombat obtiendra un R-Rating et pour la toute première fois, Fatality arrivera sur grand écran. Mais je ne révélerai pas lesquels – vous devrez sortir et regarder le film. «

Le casting est certain: retrouvailles avec Sub-Zero, Jax et Scorpion

Avec le début du tournage il y a quelques mois, le premier casting du film a été déterminé. Les fans de la série de jeux peuvent avoir hâte de revoir certains d’entre eux personnages familiers qui sont représentés par des combattants d’arts martiaux aguerris au combat.

La liste actuelle des acteurs du film Kombat Mortal se lit comme suit:

Hiroyuki Sanada comme Scorpion

Chin Han comme Shang Tsung

Joe Taslim comme Sous-zéro

Mehcad Brooks comme Jackson ‘Jax’ Briggs

Sisi Stringer comme Mileena

Josh Lawson comme Kano

Tadanobu Asano comme Raiden

Ludi Lin comme Liu Kang

Jessica McNamee comme Sonya Blade

et Lewis Tan dans un rôle encore secret

Le nouveau film d’action réelle peut-il briser la malédiction?

Avec le succès du premier jeu de combat des Midway Games au début des années 1990, le premier tournage de « Mortal Kombat » par le dernier réalisateur de « Resident Evil » Paul WS Anderson avec la star de « Highlander » Christopher Lambert dans le rôle principal a commencé. Deux ans plus tard, « Mortal Kombat 2 – Annihilation » a suivi avec un nouveau casting, qui, cependant, ne pouvait pas s’appuyer sur le succès du premier film et était un flop.

Le réalisateur Simon McQuoid et le scénariste Greg Russo veulent briser la malédiction avec le nouveau film « Mortal Kombat » et prévoient un redémarrage de la série. Si le film est un succès, la voie devrait être libre pour d’autres productions.

En attendant est Mortal Kombat 11 est apparu et aussi pour le PS5 annoncé.

