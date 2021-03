Le film ‘Mortal Kombat’ mettra en vedette des figurines Funko Pop!

« Combat mortel”Prépare son arrivée en salles et HBO Max le 16 avril prochain, les fans de la franchise seront donc heureux de savoir que les personnages principaux du film auront leurs propres figurines de collection de la ligne de collection « Funko Pop!».

Depuis plus de trois décennies, la saga des jeux vidéo de combat est parvenue à devenir une véritable icône culturelle qui ne cesse d’ajouter de nouveaux adeptes grâce à ses éléments les plus caractéristiques. De son thème principal accrocheur, la crudité dans sa description de la violence physique, aux dessins incomparables de ses personnages.

La liste de cette nouvelle ligne de chiffres comprend Lame Sonya (qui arbore des paresseux violets sortant de ses bras, Sous-zéro (avec tout et épée de glace), Cole Young (nouveau personnage révélant sa tenue de combat) et Scorpion, avec son kunai emblématique à la main. On s’attend à ce que cette ligne de chiffres soit de plus en plus étendue.

Le casting du film est principalement composé de personnages des deux premières tranches des jeux vidéo, à l’exception de Kabal, à partir de la troisième tranche. L’une des absences les plus notoires parmi les fans vétérans est celle de Luke Cage, dont des demandes ont même été faites au producteur pour l’inclure.

Cole Young, interpreté par Lewis bronzage, est le seul personnage créé spécialement pour le film, avec un rôle de premier plan qui pourrait lui permettre d’être une nouvelle entrée dans la franchise de jeux vidéo. Certains débats sur Internet indiquent qu’il pourrait avoir un lien sanguin avec Scorpion ou Sous-zéro.

Le film fait partie du plan de sortie conçu par WarnerMedia pour ses productions en 2021, sa sortie en salles sera donc simultanée à son arrivée en HBO Max, service de streaming qui sera disponible en Amérique latine à partir de juin prochain.