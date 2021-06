Le film Mortal Kombat Legends avec Johnny Cage et Sonya Blade reçoit une suite

Fans du jeu de combat populaire Combat mortel de Midway Games peut s’attendre à un réapprovisionnement bientôt: alors qu’après une longue pause forcée liée à Corona, les cinémas sont enfin autorisés à rouvrir et le Film d’action Mortal Kombat sur grand écran annonce une autre adaptation en jeu vidéo de la franchise « Mortal Kombat ». Le film d’animation R-Rating « Mortal Kombat Legends : La Revanche du Scorpion« A partir de 2020 sera poursuivi.

Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms avec Johnny Cage, Sonya Blade et Sub-Zero

Le nouveau film d’action d’animation »Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes« Commence directement avec l’intrigue de la première partie, mais rien n’est révélé sur l’intrigue elle-même. Ce qui est certain, cependant, c’est que ce sera des retrouvailles avec de nombreux personnages connus et légendaires des Jeux, encore une fois avec les votes de la distribution originale du premier film.

Joel McHale comme Johnny Cage

Jennifer Carpenter en tant que Lame de Sonya

Artt Butler comme Shang Tsung & Cyrax

& Dave B. Mitchell comme Raiden , Kintaro & secteur

, & Fred Tatasciore comme Shao Kahn

Griffon gris comme Kitana , Satoshi Hasashi & Mileena

, & Ikè Amadi comme Jax Briggs & Un être

& Jordan Rodrigues comme Liu Kang

Patrick Seitz comme Hanzo Hasashi / Scorpion

Robin Atkin Downes comme Shinnok & Reiko

Les personnages bien connus sont parmi les nouveaux venus Sous-Zéro / Kuai Liang (Bayardo De Murguia), D’Vorah (Debra Wilson), jade (Emily O’Brien), Kung Lao (Matt Yang Roi), Stryker & Fumée (Matthew Mercer) et Paul Nakauchi comme Grand Maître Lin Kuei.

Voir la bande annonce du film précédent ici « Mortal Kombat Legends : La Revanche du Scorpion«

Un nouveau film d’animation arrive en été

Le film d’action animé sera à nouveau réalisé par Ethan Spaulding avec le scénariste Jeremy Adams et les producteurs Rick Morales, Jim Krieg et Sam Register. Ed Boon, co-fondateur avec John Tobias de la série de jeux vidéo à succès, est également à bord. Le studio de production est Warner Bros. Animation en collaboration avec NeatherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment.

« Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes« Devrait toujours être dans ce L’été sur Blu-ray apparaître. On peut supposer que le nouveau film – comme son prédécesseur et le redémarrage du film – viendra avec vous cote R pourvu est ce que l’on dans ce pays Homologation FSK à partir de 18 ans Correspond à. Pendant ce temps, c’est avec Combat mortel 11 le dernier titre de la série de jeux a été publié.