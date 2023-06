Le film Minecraft en direct commencera à tourner en août

Alors que le très acclamé La légende de Zelda la franchise n’obtiendra peut-être pas sa grande pause cinéma de sitôt, l’adaptation cinématographique en direct de Minecraft est prêt à aller de l’avant à toute vapeur en tant que dernier opus de la renaissance du film de jeu vidéo. Selon un rapport de Production List, le tournage commencera plus tard cet été le 7 août en Nouvelle-Zélande, ce qui constituera certainement une toile de fond assez pittoresque. La date de sortie officielle du film est actuellement fixée au 4 avril 2025, ce qui signifie qu’ils prennent une longueur d’avance.







Ce n’était certainement qu’une question de temps avant une adaptation en direct de Minecraft a été inscrit au rôle et Jared Hess a été nommé à la barre en tant que directeur. Il a fréquemment collaboré avec sa femme Jerusha sur plusieurs films comiques populaires, tels que le hit méga-dormeur Napoléon Dynamite (2004), Nacho Libre (2006), Messieurs Broncos (2009), et Les cerveaux (2016).

Les producteurs du nouveau projet incluent Vu Bui, Roy Lee, Mary Parent, Lydia Winter, Jon Spaihts et Jon Berg. L’écriture du dernier scénario est Allison Schroeder, qui a déjà travaillé sur le drame historique Chiffres cachés (2016), et l’immense succès Congelé II (2019) suite. Elle co-écrit également le prochain thriller d’action d’espionnage de Gal Gadot Cœur de pierre, qui sortira en salles plus tard en août. En vedette dans Minecraft jusqu’à présent sont Jason Momoa (X rapide) et Matt Berry (De grandes attentes), et soi-disant Pedro Pascal comme Steve. Aucun autre membre de la distribution n’a encore été annoncé.







L’immense lutte pour construire un film Minecraft

Image via Mojang

Le Minecraft Le film est basé sur le jeu vidéo sandbox de survie original du même nom, créé par le programmeur de jeux suédois Markus Persson et sa société Mojang, désormais détenue par Microsoft. La première itération du jeu a fait ses débuts en 2009, et il est depuis devenu statistiquement le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps, dépassant même Tetris, qui a ironiquement obtenu son propre film biographique plus tôt cette année sur Apple TV+. La perspective d’un film d’action réel basé sur Minecraft a en fait été annoncé pour la première fois en 2014, lorsque Mojang a approché Warner Bros pour la première fois à propos de l’idée. Cependant, le projet a fini par faire face à des années d’enfer de développement exténuant, avec une porte tournante de plusieurs réalisateurs et écrivains allant et venant, et COVID-19 mettant encore plus de clé dans les choses en 2020.

Enfin, le projet a atteint un certain niveau de stabilité avec Jared Hess venant à bord pour diriger et Allison Schroeder écrivant la dernière ébauche du scénario. Avec le chemin parcouru par la technologie CGI au cours des années où la production s’est battue pour rester à flot, il est probablement tout aussi bien que les stars aient attendu pour s’aligner jusqu’à maintenant, lorsque la meilleure version possible d’un film pourrait être réalisée.

Minecraft devrait couper et se frayer un chemin dans les salles le 4 avril 2025.