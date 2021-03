Le film Mike Tyson de Jamie Foxx devient une série limitée à la place

Le biopic de Mike Tyson, à la longue gestation de Jamie Foxx, avance enfin, maintenant sous la forme d’une série biographique limitée. Simplement intitulé Tyson, on dit que la série couvre toute la vie de Tyson, remontant à sa jeunesse troublée et à son ascension ultérieure en tant que l’un des combattants les plus accomplis de la boxe de tous les temps. Pour le moment, aucun réseau ou service de streaming n’est encore connecté, mais on ne s’attend pas à ce que la série ait des problèmes pour trouver une maison étant donné les noms de haut niveau impliqués.

Colin Preston a écrit le pilote de Tyson et écrit actuellement le reste des épisodes. Jour d’entrainement Helmer Antoine Fuqua dirigera et produira exécutif via Fuqua Films aux côtés de Martin Scorsese via Sikelia Productions. Foxx servira également de producteur exécutif avec Tyson et sa femme, Kiki Tyson, ainsi que Sophie Watts et John Ryan Jr. au nom de Tyson’s Legends Only League. Rick Yorn de LBI Entertainment dirigera également la production avec le producteur associé d’Azim Spicer de Legends Only.

« Je cherche à raconter mon histoire depuis un certain temps, » Mike Tyson dit dans un communiqué. « Avec le lancement récent de Legends Only League et l’excitation des fans suite à mon retour sur le ring, je me sens maintenant comme le moment parfait. J’ai hâte de collaborer avec Martin, Antoine, Jamie et toute l’équipe créative pour offrir au public une série. qui non seulement capture mon parcours professionnel et personnel, mais aussi inspire et divertit. «

On sait qu’un biopic de Tyson était en préparation depuis un certain temps maintenant, comme Jamie Foxx s’est entraîné dur pour se préparer à jouer le combattant percutant. À l’époque, on pensait que le projet aurait été un biopic à sortir en salles. On ne sait pas exactement pourquoi les engrenages ont été commutés pour se développer Tyson en tant que série limitée à la place, mais cela pourrait être dû aux difficultés à essayer de rassembler autant de choses qui se sont passées de la vie réelle bizarre de Tyson dans un seul film.

Pendant ce temps, Hulu a également récemment annoncé une série limitée centrée sur Tyson, mais celle-ci vient sans l’implication directe de Tyson. Lorsque le streamer a annoncé son intention de développer une série de huit épisodes relatant la vie et la carrière du combattant, Tyson a condamné sa sortie. Il a également fait allusion à un autre projet sur sa vie qui était actuellement en cours, qui semble être cette nouvelle biographie. Tyson série avec Jamie Foxx.

« L’annonce de Hulu de faire une mini-série non autorisée de l’histoire de Tyson sans compensation, bien que malheureuse, n’est pas surprenante », a déclaré Tyson. «Cette annonce faisant suite aux disparités sociales dans notre pays est un excellent exemple de la façon dont la cupidité des entreprises de Hulu a conduit à ce détournement culturel sourd du ton de l’histoire de la vie de Tyson.

Tyson a ajouté: « Hollywood doit être plus sensible aux expériences noires, surtout après tout ce qui s’est passé en 2020. La véritable histoire autorisée par Mike Tyson est en développement et sera annoncée dans les prochains jours. Hulu annoncera le vol de l’histoire d’un athlète noir. pendant le mois de l’histoire des Noirs ne pouvait être plus inapproprié ou sourd.

Compte tenu de ses réalisations en tant qu’acteur et de son engagement envers le rôle, Jamie Foxx semble être la personne idéale pour aider à raconter l’histoire de Tyson. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Mike Tyson