Le film Marvel sur lequel Charlie Cox pourrait revenir

Au milieu d’une vague de sorties de films de super-héros dans les salles, main dans la main avec le Univers cinématographique Marvel (MCU), Netflix il a réussi à avoir sa propre saga. C’est avec les sorties de certains personnages de merveille qui ont été relégués, comme Luc cage, jessica jones Oui casse-cou. C’est précisément ce dernier qui a obtenu la plus grande approbation des fans de bandes dessinées. Ensuite, nous vous racontons ce qui s’est passé, dans une note qui a quelques spoilers.

Protagonisée par Charlie Cox, casse-cou Elle est considérée comme l’une des meilleures séries de super-héros jamais réalisées. L’histoire est centrée sur un jeune homme nommé Matt Murdock qui est rendu aveugle dans un accident de la route, après avoir risqué sa vie pour sauver un étranger. En conséquence, une série de produits chimiques ont pénétré ses yeux et lui ont fait perdre la vue.

La série de Netflix a duré trois saisons dont, pour beaucoup, la troisième était la meilleure de toutes. Mais au plus fort de l’histoire, la plateforme de streaming a décidé de l’annuler de manière surprenante en novembre 2018. Au fil du temps, il a été révélé que les raisons pour lesquelles cela s’était produit étaient qu’elles avaient transféré les droits d’image à Disney, et à partir de ce moment, les fans ont commencé à demander son ajout à la MCU.

Le problème est qu’une partie de l’accord entre Netflix Oui Disney Cela signifiait que la société de souris devait attendre deux ans avant de pouvoir renflouer le personnage. Cet accord impliquait également tous les super-héros de Les défenseurs, quelque chose qui nous a fait penser qu’avec autant de temps d’attente, les personnages pourraient être sauvés. Cependant, Charlie Cox Il n’a jamais baissé les bras et a été montré à plusieurs reprises dans les réseaux voulant revenir, alors les fans ont commencé à spéculer sur le voir une fois de plus.

Le camée tant attendu de Daredevil

Après une longue attente et plusieurs rumeurs sur l’avenir de Matt Murdock, Barreur Oui casse-cou, le vœu tant attendu des fans a enfin été exaucé. Le meilleur avocat du MCU avait son petit camée dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison (quelque chose qui a été répandu pendant longtemps). Maintenant, la grande question est de savoir quand il réapparaîtra et s’il le fera avec une série ou un film.

Il sera très probablement vu dans une production de Disney +. L’une des deux émissions candidates est Mme Marvel, qui aura lieu dans la ville voisine de New York, New Jersey. L’autre, qui est celui qui semble avoir le plus d’opportunités, est She-hulk. La série principale ne se déroule pas seulement à Manhattan, où il vit Matt Murdock, mais il se murmure aussi que nous pourrions voir jessica jones, alors pensez à casse-cou cela ne semblerait pas si tiré par les cheveux.

