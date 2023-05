Le film MARVEL qui a récemment été présenté en première sur Disney + et provoque FUROR

merveille

Un film Marvel devenu le plus regardé sur Disney+ et son intrigue a une grande influence sur l’avenir du MCU.



© IMDbAnt-Man et la Guêpe : Quantumania

nous savons déjà que Disney+ est la maison pour tout le contenu de merveille C’est pourquoi il n’est pas étrange que l’un des derniers films MCU soit sorti sur le service de streaming La Casa del Ratón, remportant un grand succès en termes de vues, atteignant une position de le plus vu aujourd’hui. Nous parlons d’un titre qui a des conséquences importantes pour l’avenir du multivers de la marque.

Quel est le film en question ? Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton. Le film a été mal accueilli par les critiques qui lui ont accordé une acceptation de 47% en Tomates pourries contre un solide 83% d’audiences générales qui continuent de parier sur merveille.

Fureur pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Le film qui a été présenté la semaine dernière à Disney+cela a des conséquences importantes pour le multivers du MCU si l’on considère que l’antagoniste qui apparaît dans cette histoire est Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, qui sera le grand méchant de la marque dans les prochaines entrées Avengers. Cependant, il faut tenir compte des problèmes juridiques que traverse Majors, qui serait remplacé par un autre acteur pour les prochaines apparitions du personnage dans le MCU.

Le synopsis du film dit : « Les super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Aux côtés des parents de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) et Hank Pym (Michael Douglas), et de la fille de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec d’étranges nouvelles créatures et à se lancer dans une aventure aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils croyaient possible..

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a rapporté 476 millions de dollars au box-office international, si vous faites partie des personnes qui n’ont pas encore apprécié ce titre, vous pouvez profiter du fait qu’il est disponible en streaming pour rattraper ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvel grâce à l’un des derniers films qui élargit la mythologie de ce multivers. Rien de mal!

Toujours pas abonné à Disney+ accéder au contenu Marvel exclusif ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?