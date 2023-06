Le film Marvel qui a détrôné Fast and Furious 10 et La Petite Sirène au box-office mondial ce week-end

Microsoft Office 2021 Famille Et Petite Entreprise - Pc/windows

Office Famille et Petite Entreprise 2021 s'adresse aux petites entreprises et aux familles. Fonctionne sous Windows 11 et 10 et MacOS. Achat définitif à vie pour 1 appareil. Cette nouvelle solution version 2021 comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook ainsi que Microsoft Teams pour Windows 11 et 10 avec des nouvelles fonctionnalités disponibles et une nouvelle interface. De quoi vous permettre de donner vie à l'ensemble de vos projets et de libérer votre potentiel à travers des outils toujours plus performants et intuitifs. L'essentiel à portée de main Tout ce dont vous avez besoin pour vos projets quotidiens se trouve dans la nouvelle suite Office Famille et Petite Entreprise 2021. Idéale pour une utilisation au bureau, elle constitue un achat unique pour une installation sur 1 PC. Chaque logiciel apporte son lot de nouveautés pour faciliter encore un peu plus votre prise en main et s'adapter à chacun de vos besoins. Puissance, adaptabilité et intuitivité sont les maîtres-mots de Microsoft Office 2021. Nouvelles fonctionnalités : Fonctionne avec Outlook Fonctionne avec Microsoft Teams (version classique) La co-création en temps réel est enfin disponible dans Word, Excel, PowerPoint. Fonctions XLOOKUP et XMATCH dans Excel Les principaux avantages d'Office Famille et Petite Entreprise 2021 : Achat définitif pour 1 PC Versions 2021 de Word, Excel, PowerPoint, OneNote (OneNote est inclus pour les PC sous Windows 11 et 10) Support technique Microsoft inclus pendant 60 jours sans coût supplémentaire Licence pour une utilisation personnelle et commerciale Toutes les langues sont incluses Licence transférable sur un autre poste en cas de changement d'ordinateur Compatible avec Windows 11, 10 et MAC OS Licence et lien de téléchargement livrés par mail 24h/24