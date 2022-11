Le film Luther d’Idris Elba arrive sur Netflix en mars 2023

Nous savons maintenant quand nous verrons Idris Elbe de retour en tant que Luther dans le prochain Luther film à venir sur Netflix. Vendredi, le streamer a annoncé que la série commencerait à être diffusée en mars 2023, bien que le jour exact du mois n’ait pas encore été révélé. Une paire de photos de premier regard d’Elbe de retour dans le rôle a également été déchaînée. Avec des images qui sortent et une fenêtre de publication sur le tableau, espérons qu’un teaser ou des images en avant-première ne sont pas trop loin derrière.





Luther, le film, est réalisé par Jamie Payne et écrit par Neil Cross. Elba and Cross a produit le long métrage avec Peter Chernin, David Ready et Jenno Topping. Les producteurs exécutifs incluent Kris Thykier, Priscilla Paris, Brendan Ferguson, Miki Emmrich et Dan Finlay. Avec l’Elbe, Luther étoiles Cynthia Erivo, Andy Serkis et Dermot Crowley.

La Luther La série suit Elba en tant qu’inspecteur-détective en chef John Luther, un officier londonien qui est prêt à faire tout ce qu’il faut pour faire le travail. Dans le film, Luther affrontera deux adversaires ; un détective (Erivo) se disputant avec l’officier titulaire avec une menace criminelle distincte (Serkis). Rien d’autre n’a été révélé en termes de détails de l’intrigue pour l’adaptation du long métrage, bien que la sortie ait été longue à venir pour Elba, qui voulait voir un Luther film réalisé depuis des années.





Idris Elba fait campagne depuis des années pour le film Luther

« Je ne pense pas que nous allons en faire trop de versions télévisées; je pense que la prochaine étape est de faire un film », a déclaré Elba à Radio Times en 2019, suggérant que le film se connecterait à la cinquième saison qui a été créée. cette année. « Cette saison a le film en ligne de mire. Nous avons un squelette d’idée de film. Et je n’ai pas le droit d’en dire trop mais je peux dire que cette saison a le film en ligne de mire. . S’il y a un film, alors il sera en quelque sorte lié à cette saison. »

En 2021, il a confirmé que le film avançait en déclarant dans une interview séparée : « Je vais faire Luther : le film. Je suis super excité et j’espère que les fans sont en quelque sorte excités pour ça. Cela fait longtemps que je viens pour un film, donc je suis excité à ce sujet. »

Officiellement, Luther a commencé le tournage en novembre de l’année dernière. À ce moment-là, Elba a exprimé son enthousiasme à l’idée de se lancer enfin dans le projet avec un message sur Twitter révélant que le tournage avait commencé.

La Luther le film arrivera sur Netflix en mars 2023.