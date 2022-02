« Le film Los Bukis était un beau cinéma pour le peuple » : Sergio Olhovich

A 80 ans, M. Sergio Olhovich coule avec la technologie pour se connecter via Zoom et accorder l’interview. Puisqu’il était recherché pour cet exercice, il était content d’y accéder. Leur joie a une double raison : les Bukis se sont retrouvés après 25 ans et le film qu’ils ont joué tourne à 32 ans. C’est lui qui a été encouragé à le réaliser malgré les critiques qu’il a reçues.

Avec des difficultés dans son discours, le cinéaste se fait parfaitement comprendre. Rappelez-vous comme si c’était hier ce film de 1990 qui prend aujourd’hui un autre sens pour ce que le succès du groupe a représenté après s’être retrouvé et avoir fait salle comble aux États-Unis, en plus d’annoncer une tournée au Mexique.

Méprisé par beaucoup, apprécié comme une œuvre d’adoration par d’autres, Comment suis-je tombé amoureux de toi C’est aussi le moment d’inaugurer le cinéma des groupes populaires venus sur grand écran pour prolonger leur lien avec ceux qui les idolâtrent. Il a également transcendé les États-Unis, pays où la communauté mexicaine qui y vit l’a accueilli pour en faire un succès commercial.

Quelle est la valeur du film aujourd’hui ? À ce sujet, nous avons parlé avec le réalisateur Sergio Olhovich, un réalisateur qui dans des titres comme La rencontre d’un seul homme (1974), Bruine (1978) et L’enfer de tous si craint (1981), a ajouté l’expérience du transfert du boom de Los Bukis au cinéma.

De quoi parle le film?

Alors que Los Bukis sont au sommet de leur renommée et organisent une série de concerts avant de sortir leur nouveau matériel, un caïd du piratage veut voler ce disque pour le distribuer au marché noir et anticiper la vente légale du label. Parallèlement à cette situation, une fan souffre car ses billets sont volés pour assister à l’un des concerts et Marco Antonio Solís tombe amoureux de la personne la moins attendue.

Comment vous est venue la proposition de réaliser le film Los Bukis ?

Eh bien, ce film est déjà devenu emblématique d’une certaine manière. C’est une photo de route. J’ai voyagé avec eux de concert en concert, de ville en ville, de ville en ville.

Ce film m’a été suggéré. Un de mes amis communs et Los Bukis m’ont demandé si j’étais intéressé à faire un film sur eux. J’ai toujours aimé ce groupe pour la propreté et l’innocence de leurs chansons, ainsi que pour les concerts qu’ils donnaient. Cela faisait de moi un groupe différent des autres, car il était plus proche des familles et des personnes de tous âges.

J’ai dit oui je voulais le faire parce que les cinéastes de ma génération, ceux de mon époque, on a toujours voulu faire un western et une comédie musicale dans nos carrières. Ce sont des genres que nous avons pensé que nous devrions faire. Donc, quand j’ai laissé tomber ce projet, j’ai pratiquement laissé tomber ma comédie musicale.

J’ai accepté de le réaliser à condition qu’ils me laissent écrire le scénario. Je l’ai écrit avec Tony Rubio, un autre cinéaste mexicain. L’histoire s’appelait à l’origine Allez la musique Mais lorsque nous étions avancés dans l’intrigue, Marco Antonio Solís est apparu pour me montrer la chanson qu’il venait d’écrire, qui s’appelait Comment suis-je tombé amoureux de toi, et puis j’ai dit « c’est la chanson du film », parce qu’elle allait aussi sortir dans le film. Cela m’a fait un nom très attirant et c’est ainsi que nous avons décidé d’intituler le film.

Dans ce scénario que vous avez écrit et réalisé, vous abordez la question du piratage. Pourquoi avez-vous voulu aborder ce point de l’histoire ?

J’ai toujours fait des films qui touchent à des sujets de société et la piraterie était un sujet très brûlant à l’époque. L’intrigue secondaire du film montre les pirates qui veulent voler le dernier album de Los Bukis pour anticiper sa sortie sur le marché officiel.

A cette époque, la piraterie était un sujet trop important car elle impliquait des vols, des mensonges, des meurtres et des morts. C’était une situation très complexe pour les musiciens et les compositeurs à l’époque. Le marché noir était répandu.

Un autre détail montré dans le film est celui d’une fan de Los Bukis qui porte une nouvelle robe pour se rendre à leur concert. C’était une époque où les femmes achetaient des tenues pour aller à des bals populaires ou à des concerts. C’était quelque chose de spécial pour eux.

Je sais que c’était le cas. J’ai aimé ça à propos de Los Bukis parce que les gens les aimaient beaucoup, ils se sentaient très identifiés avec eux. Les chansons qu’ils chantaient étaient populaires, elles parlaient d’amour. Ils sont tombés amoureux des paroles.

Pour filmer, nous les avons suivis avec nos caméras de ville en ville. Nous venions l’après-midi poser nos caméras avant les concerts et les villes étaient vides, il n’y avait personne. Où étaient les gens ? Ils étaient assis sur des chaises en attendant le concert dans les terrains de basket ou les cours d’école des villes où il allait voir le concert. C’était une fête pour eux. Tout le monde s’apprêtait à aller les voir, ils les attendaient avec ordre. Les Buki y sont parvenus.

Avez-vous été critiqué pour avoir fait ce film ?

Ils m’ont beaucoup critiqué. « Hé, Sergio, comment vas-tu faire un film de Los Bukis ! » Et pourquoi pas? C’était pratiquement un cinéma pour le peuple, un beau cinéma pour le peuple. Aujourd’hui, je suis très heureux qu’ils se soient retrouvés. Cette essence du groupe aimant et amical qu’ils sont manquait.

Il faut dire à ceux qui lui reprochaient d’avoir fait le film Los Bukis qu’après Comment je suis allé tomber amoureux de toi sont venus les films Bronco, Los Yonic’s, Los Temerarios. C’était le début d’un genre cinématographique populaire axé sur les grands groupes ou groupes de l’époque.

Par exemple, je me souviens d’un de leurs concerts à Ciudad Juárez dans un stade qui accueillait 50 000 personnes. L’endroit était bondé ! Les gens ont suivi les bus pour leur dire au revoir. Caméra à la main, nous voulions être le plus honnête possible pour représenter le groupe. Les Bukis étaient des garçons qui frôlent presque la naïveté de leur coolitude. Je ne me souviens pas qu’ils fumaient de l’herbe ou buvaient de l’alcool, toujours bien élevés. Ils étaient spectaculaires.

Il y a une séquence très curieuse dans le film. On voit Los Bukis s’introduire dans un quartier, puis ils entrent dans une maison et sortent par la salle de bain d’un voisin afin d’accéder à la scène de leur concert. Cela ne pouvait arriver que lors d’un concert d’un tel groupe.

Cette séquence s’est produite pour Tony et moi. Cela reflète très bien la proximité du groupe avec les gens.

Ils ne pouvaient pas monter sur scène car l’endroit était si exigu qu’il n’y avait aucun moyen de passer. C’est pourquoi un enfant a eu l’idée de les emmener par un autre chemin où ils traversent une maison dans laquelle tous ses membres dorment. Puis ils vont dans une autre maison où une famille dîne et ils se saluent comme si c’était la chose la plus normale au monde. J’ai beaucoup aimé cette séquence.

Une famille offre même une bière à ‘Chivo’ (Eusebio Cortez, bassiste) et il la prend.

Hahahaha, oui, il prend la bière. Et puis il le laisse à quelqu’un d’autre qui se trouve être là-bas.

Dans le casting de ce film, il avait Lourdes Munguía, Jorge Russek, Luis Felipe Tovar.

C’était une affaire, hein ! Álvaro Carcaño était également là, un excellent acteur. Arturo Alegro, le Pocholo. Carcaño et Luis Felipe Tovar étaient les voleurs qui voulaient voler le nouvel album de Los Bukis.

A-t-on jamais pensé à titrer le film comme Votre prison?

Non. Votre prison c’était une chanson qui avait eu du succès plusieurs années auparavant. Si nous lui avions donné ce nom, il aurait sonné vieux. Nous voulions mettre une nouvelle chanson qui serait chantée dans le film et lancer le film. Au final c’est arrivé avec Comment suis-je tombé amoureux de toi, qui est devenu une chanson populaire et réussie.

Les premières scènes de Comment suis-je tombé amoureux de toi Ils nous montrent à quoi ressemblait l’ambiance des concerts à l’époque. Ils témoignent de la façon dont les gens se comportaient, se respectaient et aimaient aller voir Los Bukis.

Tout était très propre. Ces plans que vous voyez étaient réels, c’est comme ça que se passaient les concerts. Les gens ont mangé leurs tacos avant d’entrer. Une fois à l’intérieur, pendant que Los Bukis chantait, les gens dansaient. Vous ne pouviez pas boire d’alcool parce que c’était interdit. Ils se sont éclatés !

Je ne sais pas si cela existe encore. J’étais heureux d’avoir été témoin de cette forme de divertissement populaire que la ville avait. Les fans voulaient simplement aller danser, chanter. Ils l’ont arrangé.

Cela marque le 32e anniversaire du film et Los Bukis se retrouvent après 25 ans. Quelle est votre opinion à ce sujet?

Les Bukis sont très authentiques. Et ce qui est authentique est aimé en tout temps, par toutes les générations. Leurs chansons sont chantées par des grands-parents, des parents, des enfants et des petits-enfants. Ses chansons sont belles, entraînantes, elles touchent les gens.

Lorsque Comment suis-je tombé amoureux de toi créé aux États-Unis un an plus tard, il a remporté le prix du film le plus rentable de l’année parce que le public mexicain qui y vivait remplissait les salles. Ils voulaient voir Los Bukis, être proches d’eux. L’écran les rapprochait.

Le film était très populaire à l’époque car il y avait authenticité, affection et connexion entre le groupe et le public. C’était une connexion directe et immédiate, électrique. Après les concerts, il y avait des files interminables de filles et de garçons qui voulaient les saluer, demander des autographes. Ce que Los Bukis a fait, c’est rester et parler avec ces gens, ils ont signé des autographes. Ils ne sont pas partis avant de s’être occupés de leurs fans.

Personnellement, je suis fier d’avoir réalisé le film d’un groupe qui continue d’être aimé par le peuple mexicain. Il vaut la peine que l’ensemble du groupe reçoive une reconnaissance qui récompense le mérite populaire qu’il a eu pendant des décennies.

Hey, comment c’était de diriger ‘Chivo’ Cortez ? C’était un spectacle dans le spectacle.

C’était impressionnant de voir comment il bougeait ses jambes de haut en bas sur scène. Je lui ai donné une place à part dans le film avec une intrigue secondaire où une gentille femme le poursuit partout. Ses camarades de classe se moquent de lui à cause de la dame qui l’a poursuivi sans le laisser seul. Il a mis de l’humour. Il faisait très attention à ce qu’il demandait, il collaborait trop.

Avez-vous maintenu le contact avec Los Bukis ?

Je ne les ai plus revus. J’ai écrit plusieurs fois à Marco (Antonio Solís) mais il ne m’a pas répondu, je pense qu’il n’a pas remarqué. Il passe toujours du tingo au tango avec tant de choses qu’il fait. Je suis content qu’ils se soient remis ensemble. J’aimerais vous saluer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂