Le film live One Punch Man sera réalisé par Justin Lin

L’anime populaire One Punch Man aura sa version live action et le réalisateur de Fast and Furious, Justin Lin, sera le cinéaste en charge de cette histoire.

Un coup de poing

Un coup de poing suivre l’histoire de Saitama, un super-héros puissant qui défend Z City de l’attaque d’horribles monstres qu’il bat facilement d’un seul coup. Ce personnage est particulièrement fort, cependant, il n’obtient pas la reconnaissance qu’il devrait et seule une poignée de personnes connaissent ses capacités fantastiques ainsi que son humilité envers les autres.

À présent Le journaliste hollywoodien rapporte que cet anime aura une adaptation en direct par le producteur Sony et il y a beaucoup de fans de Saitama ils sont nerveux. Bien sûr, jusqu’à présent, l’industrie cinématographique n’a pas été en mesure d’adapter ces histoires d’animation japonaises de manière à satisfaire leurs fans et Un coup de poing est probablement une histoire difficile à porter sur grand écran.

One Punch Man débarque au cinéma

Cependant, un cinéaste de renom a repris le poste pour raconter l’histoire de Saitama au cinéma de la meilleure façon possible. Justin Linde la franchise Rapides et furieuxest l’homme qui réalisera le film de Un coup de poing après être descendu de la dixième entrée de la saga mettant en vedette vin Dieselquelque chose qui surprend encore les fans de dominic Toretto.

L’information ajoute que les livres de Un coup de poing sera développé par Scott Rosenberg et Jeff Pinkerun duo dont les crédits incluent des films comme Jumanji : le niveau supérieur Oui Venin. Il est clair qu’ils ont accepté un travail qui s’avérera plus que difficile puisque le fandom L’ensemble d’un genre très populaire les examinera de très près une fois que le projet proposera des images, des bandes-annonces et la première elle-même.

Hollywood a un bilan assez médiocre en ce qui concerne l’adaptation de ce type de contenu, peut-être en raison d’un manque de connaissances de la part des scénaristes lors de l’écriture des histoires ou également en raison d’un mauvais travail pour faire la publicité de ces films. Certains titres moins mémorables incluent: Le fantôme dans la coquille, Dragon Ball Évolution, Météore Oui menace de mort. Nous n’avons toujours pas perdu espoir Un coup de poing être l’exception à la règle.

