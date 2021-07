Le film le plus rentable de 2021 à ce jour n’est pas Black Widow ou Space Jam 2

Après un an sans premières, le Marvel Cinematic Universe a fait son grand retour il y a deux semaines avec Black Widow, où ils nous ont montré une nouvelle facette de la vie du personnage interprété par Scarlett Johansson. Une semaine plus tard est arrivé Space Jam: A New Legacy, avec LeBron James. Il s’agit de deux chars qui sont arrivés au cinéma, mais aucun d’eux ne tient tête au film qui reste en tête du box-office mondial.

L’année 2020 a été compliquée pour l’humanité par la pandémie de Coronavirus, qui a gardé une grande partie de la population chez elle pour soigner la maladie. C’est pourquoi de nombreux cinémas et salles de cinéma ont dû fermer leurs portes pendant un certain temps et ont redémarré lentement, mais aujourd’hui, avec les progrès des vaccins, nous pouvons dire qu’ils entrent dans une nouvelle normalité.

Bien qu’il existe encore des pays qui gardent leurs cinémas fermés, la vérité est que le nombre de billets commence à refléter que le public assiste aux fonctions de diverses productions. Dans l’année, nous avons des sorties géantes de Warner Bros. comme Godzilla vs. Kong et Mortal Kombat, de Disney avec Cruella et Black Widow, ainsi que d’Universal Pictures avec Fast and Furious 9. Cependant, aucun d’eux n’a réussi à surpasser « Salut maman ».

« Salut maman » est une comédie chinoise sortie en février de cette année. Quelques semaines plus tard, il était répertorié comme film le plus rentable de 2021 et maintient cette reconnaissance à ce jour. Avec un budget de 59 millions de dollars levé environ 841 millions de dollars, mais le plus surprenant est que n’a pas encore eu sa sortie aux États-Unis, où le chiffre devrait augmenter.







Ecrit et réalisé par Jia Ling, le film tourne autour d’une jeune femme qui subit la mort de sa mère dans un accident de voiture et est transportée en 1981, où elles deviennent les meilleures amies du passé. En plus de ce qui a été obtenu au box-office, les critiques ont été positives par le bouche à oreille du public au milieu de COVID-19 par choisir de regarder une histoire de famille en ne pouvant pas se réunir avec ses proches pour célébrer le nouvel an chinois.

+ Les 10 films les plus rentables de 2021 à ce jour

1- Salut maman (841 M€)

2- Détective Chinatown 3 (698 M€)

3- Fast and Furious 9 (591 €)

4- Godzilla contre Kong (460 €)

5- Un endroit tranquille II (285 €)

6- Veuve Noire (264 €)

7- Cruella (224€)

8- La Conjuration 3 (189€)

9- Les promeneurs des falaises (181 €)

10- L’Odyssée d’un écrivain (149 €)