Le film le plus regardé de Netflix dans le monde en février 2022

Le deuxième mois de l’année a connu des titres intéressants, mais il y en a un qui a retenu le plus l’attention des utilisateurs de la plateforme. Regardez ce que c’est !

© GettyLe film de Netflix le plus regardé dans le monde en février 2022.

Tout au long de février 2022, ils ont rejoint le catalogue du service de streaming Netflix Plusieurs longs métrages ont rapidement ajouté des reproductions pour se positionner parmi les plus choisis, mais l’un d’eux a obtenu une plus grande popularité pour différentes raisons. Alors que la plateforme se prépare pour ce qui va arriver en mars, nous vous amenons ici le film qui a fait fureur le mois dernier dans le monde entier.

équipe à domicile C’était l’une des premières productions à se positionner en haut du classement, mais son séjour n’a pas duré longtemps. D’autres titres qui ont attiré l’attention ces dernières semaines étaient agité et la nouvelle version de Le massacre à la tronçonneuse du Texasmais malheureusement ils n’ont pas fait assez pour s’imposer dans le mois et ont été largement dépassés par le documentaire L’escroc Tinder.

Ce film britannique de 114 minutes, réalisé par Felicity Morris, il est devenu le plus regardé de février 2022 en streaming et a fait sensation sur Internet car c’était l’un des grands sujets de discussion pour ce que montre l’intrigue. Le documentaire montre les tromperies de l’escroc israélien Simon Leiev à travers les témoignages de trois femmes, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm et Ayleen Charlotte.

Synopsis officiel : « Pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-là non plus… Trouver l’amour en ligne n’est pas facile. Alors, quand Cecilie rencontre un beau playboy milliardaire qui s’avère être l’homme de ses rêves, elle n’arrive pas à y croire. Mais les rêves ne sont pas Et au moment où il découvre que ce cadre international n’est pas celui qu’il prétend être, il est trop tard : il a tout volé. Cependant, là où le conte de fées se termine, un thriller de vengeance commence « .

En plus de la réponse positive des abonnés à Netflix qui l’a conduit à être le plus populaire du mois dernier, les critiques spécialisés lui ont également donné un coup de pouce : sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 94%, basé sur 17 avis donnant une note finale moyenne de 7,60/10.. Après son lancement, plusieurs conséquences ont eu lieu pour Simon Leievmais il a déjà en tête de porter son histoire à un autre niveau, malgré la gravité de la situation devant l’opinion publique.

