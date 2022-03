Le film le plus long du monde dure 35 jours et 17 heures

Le vieil adage « vous avez tout le temps du monde » s’applique très certainement au film « le plus long du monde ».

Titré Logistiquele film suédois de 2012 a été qualifié de « film expérimental », écrit et créé par Erika Magnusson et Daniel Andersson.

Le film, en quelque sorte, dure 35 jours et 17 heures, ce qui est plus long que mon allocation de vacances annuelle réunie.

À 857 heures, c’est le film le plus long jamais réalisé.

Et si cela ne ressemble pas à votre tasse de thé, ceux qui ont regardé le film semblent être en désaccord car, plus incroyable encore, le film a été noté solidement 6,2 / 10 sur IMDb.

Cependant, la « meilleure critique » affichée sur le site Web attribue au film une note de 5/10 et l’a qualifié de « 35 jours et 17 heures les plus déroutants de ma vie ».