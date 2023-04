Le film le plus effrayant de Daniel Radcliffe

Cinéma

Le protagoniste de Harry Potter a une très grande carrière au-delà du sorcier de Poudlard créé par JK Rowling.

© IMDbDaniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe Il est connu dans le monde entier pour son rôle principal dans la saga de Harry Potter. Pendant une décennie, de 2001 à 2011, il incarne le jeune sorcier dans des films devenus un phénomène culturel. Malgré le fait que ce rôle l’a amené au sommet de la gloire, radcliffe il s’est avéré être un acteur polyvalent et a assumé des rôles difficiles et plus risqués.

Après son départ du monde de Poudlard, Daniel Radcliffe il a décidé de s’éloigner des rôles « conventionnels » et de se tourner vers des projets plus risqués et expérimentaux. Il a participé à des films comme Homme de l’armée suisse et Armes à feu Akimbooù il a joué des personnages excentriques et uniques qui lui ont permis d’explorer sa gamme d’acteur et de démontrer sa capacité d’acteur.

Mais sa carrière ne s’est pas arrêtée là. Il a également joué dans le film dramatique mystérieux, Evasion de Pretoria, une histoire basée sur des faits réels qui raconte comment deux militants politiques se sont évadés d’une prison en Afrique du Sud pendant l’apartheid. Le film, visible sur HBO Maxest un thriller passionnant plein de tension et de suspense.

Dans Evasion de Pretoria, Daniel Radcliffe pièces Tim Jenkins, l’un des militants politiques qui ont planifié et exécuté l’évasion de la prison à sécurité maximale de Pretoria. Le film suit la lutte des personnages pour s’évader de prison et les difficultés auxquelles ils sont confrontés en cours de route.

+ Daniel Radcliffe viendra-t-il chez Marvel ?

Depuis l’achat de renard de la part de Disneyles fans de merveille ont spéculé sur le possible retour de Carcajou au Univers cinématographique Marvel. Bien que rien ne soit confirmé, les fans de Daniel Radcliffe ils ont exprimé leur souhait qu’il soit le prochain à porter les griffes d’adamantium. La vérité est que, jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation officielle sur le fait que radcliffe sera le prochain Carcajou et l’acteur a nié les négociations à plusieurs reprises.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?