Le film le plus effrayant avec Chris Evans

Chris Evans est un acteur talentueux d’une jeune génération qui a eu une chance inégalée de devenir populaire : il a joué Captain America dans le Univers cinématographique Marvel. Et il l’a fait de main de maître. Sa version de Steve Rogers a été acclamée par le fandom et a ému tout le monde au moment de prendre sa retraite en Avengers : Fin de partie. Cependant, il existe d’autres entrées notables dans la carrière de l’interprète.

L’un des films les plus étranges sur lesquels Evans a travaillé est peut-être L’express de la peurun film sud-coréen produit par l’esprit agité de bong joon-hovainqueur de oscar avec parasite. Dans ce cas, nous parlons d’une histoire post-apocalyptique où la lutte des classes, ce concept caractérisé par Karl Marx, devient une réalité incontournable en raison des conditions dans lesquelles vit l’humanité.

The Fear Express est une critique sociale

En 2014, une tentative de lutte contre le réchauffement climatique par le génie climatique se retourne contre lui, provoquant une nouvelle ère glaciaire et anéantissant presque toute vie. Les seuls survivants humains sont dans le Perce-neige, un train massif qui voyage sur une voie sans fin à travers le monde, créé par le magnat des transports et inventeur, Wilford. En 2031, les élites habitent les voitures avant extravagantes, tandis que les « déchets humains » habite la file d’attente dans des conditions misérables.

Des classes inférieures surgit un chef qui va tenter de s’emparer de la locomotive du train et ainsi libérer son peuple de l’oppression à laquelle il est soumis. Curtis Everett est le nom de ce personnage et vous l’avez deviné, il est joué par Chris Evans. Malheureusement, le train réserve bien des surprises à ceux qui veulent se soulever et déclencher une révolte qui change le statu quo de cette société.

L’express de la peur soulève une critique non déguisée du système capitaliste et comment, à de nombreuses reprises, la société d’aujourd’hui a des centaines de « oublié » qui vivent dans des conditions inhumaines. Mais la réalité n’est pas un train qui peut être attrapé par la révolution et le travail d’inclusion doit venir d’ailleurs. C’est une autre conversation. Le film de bong joon-ho Il a les bonnes mesures d’action, de science-fiction et d’un casting de luxe: Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris et John Hurt.

