« Le film le plus dérangeant de tous les temps » est un film dont peu de gens ont peut-être entendu parler

Un film classé comme le plus dérangeant de tous les temps est celui dont vous n’avez peut-être pas entendu parler.

Bien que vous puissiez supposer qu’il s’agit d’une sorte de festival gore, quiconque aime le cinéma sinistre saura que les films les plus dérangeants sont ceux qui vous viennent à l’esprit.

C’est peut-être pourquoi Complex a nommé Salò ou les 120 journées de Sodome comme le film le plus raté de tous les temps.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, le film est centré sur quatre libertins italiens riches et corrompus à l’époque de la République de Salò, qui a marqué les dernières années du fascisme en Italie.

Le groupe kidnappe 18 adolescents et les soumet à 120 jours de tortures sexuelles et psychologiques extrêmes.

En raison de ses représentations graphiques de torture et de viol, le film, réalisé en 1975, a été interdit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Iran et dans plusieurs autres pays.

L’histoire se déroule en quatre parties, toutes basées sur The Divine Comedyun poème narratif italien de Dante Alighieri, et couvre divers thèmes tels que la corruption politique, l’autoritarisme, le nihilisme et la moralité.