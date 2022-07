Le film le plus cher que Netflix ait jamais réalisé est sévèrement critiqué par les critiques

L’homme gris a été réalisé par The Russo Brothers, de la renommée de Marvel Cinematic Universe, et avait un casting étoilé.

Ryan Gosling et Chris Evans ont été rejoints par Regé-Jean Page, Couteaux sortis étoile Ana de Armas et Billy Bob Thornton.

Le film a coûté 200 millions de dollars à donner vie et il se concentre sur l’agent de la CIA Court Gentry (Gosling), nom de code Sierra Six, alors qu’il découvre quelque chose de sombre à propos de son organisation.

David Fear de Rolling Stone a écrit à propos du film : « L’homme gris veut vous rappeler à quel point ces types de divertissements sont une décharge de dopamine à l’ancienne, et il a ce qui semble être les ingrédients nécessaires pour le faire. Ce qui, pour être honnête, ne fait que vous faire souhaiter que ce soit plus serré, plus tendu, plus dur, meilleur. »