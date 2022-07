Le film King Louis XV de Johnny Depp est récupéré sur Netflix

Johnny DeppLe prochain film de se dirige vers Netflix. Selon Bloomberg, le streamer cofinancera La Favorite, un film d’époque français mettant en vedette Depp dans le rôle du roi Louis XV. Une annonce officielle n’est pas encore venue de Netflix et la société a refusé de commenter le rapport, mais selon Bloomberg, le film devrait sortir dans les salles françaises en 2023 avec des plans pour frapper Netflix France 15 mois plus tard. On ne sait pas encore si et quand le film sera diffusé sur Netflix dans le monde entier.

La Favorite sera réalisé par Maiwenn Le Besco et le plan est de tourner le film au cours de l’été. C’est le premier film à présenter Depp agissant en français. Le Besco sera également co-vedette dans le film en tant que Madame du Barry, la maîtresse du roi Louis XV. Le film serait le résultat d’une décision de Netflix d’investir environ 40,7 millions de dollars dans des films français en 2022 avec La Favorite inclus dans cette liste.

Le roi Louis XV a régné sur la France pendant près de 59 ans de 1715 à 1774, marquant l’un des règnes les plus longs de l’histoire de France ; seul Louis XIV avait servi plus longtemps avec un règne de 72 ans. Louis tomba malade et mourut en 1774, et jusqu’à sa mort, sa maîtresse Madame du Barry resta à ses côtés. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé pour La Favorite on ne sait donc pas combien de cela sera présenté dans le film et ce que l’histoire impliquera exactement.

Johnny Depp est de retour au cinéma

La Favorite est le premier rôle de Johnny Depp depuis son procès en diffamation avec son ex-femme Amber Heard. En raison des allégations que Heard avait faites à son sujet, Depp dit qu’il a perdu ses rôles dans des franchises populaires comme pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques. Un jury décidant que Heard avait diffamé Depp avec de « fausses » allégations a essentiellement blanchi le nom de Depp. Du moins, cela semble être la position adoptée par Netflix en finançant le prochain film pour mettre en vedette l’acteur assiégé.

Avec Bêtes fantastiquesle rôle de Depp a déjà été refondu lorsque Mads Mikkelsen a pris la relève en tant que Grindelwald pour le troisième film, Les secrets de Dumbledore. Parce que le film a échoué au box-office, on ne sait pas s’il y en aura un quatrième, mais si c’est le cas, il est peu probable que Depp revienne à ce rôle avec un nouvel acteur déjà en place. Beaucoup de fans de Depp ont dit qu’ils ne verraient pas Les Animaux Fantastiques 3 à cause de la refonte et cela a peut-être contribué à la sous-performance du film.

Pendant ce temps, le rôle de Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes Les films n’ont pas été refondus, mais il n’est pas prévu d’utiliser le personnage ou Depp dans un futur film. Le producteur Jerry Bruckheimer a taquiné que cela pourrait changer à l’avenir. Mais Depp a témoigné lors du procès en diffamation qu’il ne reviendrait pas au pirates des Caraïbes films après s’être senti « trahi » par Disney le renvoyant pour des allégations non prouvées. Dans tous les cas, Depp est de retour au cinéma et jouera davantage de rôles principaux, à commencer par La Favorite.