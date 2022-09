Le film Karate Kid n’a aucun rapport avec Cobra Kai, selon le co-créateur

Quoi que Sony ait prévu pour le prochain Karate Kid film, il ne sera pas connecté à Cobra Kaï. Cette semaine, il a été annoncé qu’un nouveau Karate Kid Le film avait été ajouté au calendrier de sortie de Sony pour 2024. Aucun autre détail sur le film n’a été révélé, laissant place à la spéculation quant à savoir s’il s’agira d’une nouvelle version de l’histoire originale ou s’il se déroulera dans le Cobra Kaï univers.

Il semble maintenant que cela ne sera pas directement lié à Cobra Kaï. Prendre à Twitter, Cobra Kaï co-créateur Jon Hurwitz semble essayer d’éclaircir certaines des questions en notant que le Cobra Kaï l’équipe n’est pas actuellement impliquée dans le projet mystère. Hurwitz semble également en savoir autant que nous sur la Karate Kid film mais a offert son soutien aux personnes impliquées. Son tweet se lit comme suit :

« Les gars et moi aimerions faire Karate Kid et Cobra Kaï films et j’espère un jour. Mais celui-ci n’est pas de nous ou axé sur le casting de Cobra Kai. Je n’y connais pas grand-chose, mais je lui souhaite bonne chance. »