Le film Karate Kid annoncé par Sony, prévu pour une sortie en salles en 2024

Un nouveau Karate Kid le film est en préparation, avec l’aimable autorisation de Sony Pictures. Le studio a officiellement annoncé le retour de la franchise en salles en datant un nouvel opus de la série, sobrement baptisé Karate Kidpour le 7 juin 2024. Par date limite, l’annonce s’accompagne de plusieurs autres annonces de date de sortie, telles que les films de super-héros de Sony Kraven le chasseur (6 octobre 2023) et Madame Web (16 février 2024).





Aucune information n’a été révélée sur le nouveau Karate Kid film, il est donc actuellement difficile de savoir qui apparaîtra dans le film ou quelle pourrait être l’intrigue. Il est possible que ce soit une extension de l’original Karate Kid univers, qui se composait de quatre films avec la série suite Cobra Kaï. Certains Cobra Kaï les membres de la distribution ont taquiné que le spectacle pourrait bientôt être étoffé dans un univers plus cinématographique, et ce nouveau film pourrait faire partie de ces plans qui prennent vie.

« La chose qui a été créée, il y a une sorte de cet univers cinématographique de Karaté Kid maintenant où Cobra Kaï est, vous savez, au centre de cela et quand ce jour arrive pour un atterrissage, il y a d’autres domaines dans lesquels puiser », a récemment déclaré Ralph Macchio à Comicbook.com. « Je veux dire, que ce soit … Y a-t-il un L’histoire des origines de Miyagi ? y a t-il Cobra Kaï préquelle avant Le Karaté Kid? Y a-t-il des retombées avec certains des jeunes acteurs de ces personnages ? Qui sait? Mais nous n’avons pas fini tant qu’on nous donne l’opportunité de vraiment l’intégrer. Tant que cela évolue de manière organique, ces gars qui écrivent la série ont vraiment le doigt sur cela. »

La co-vedette de Macchio, William Zabka, a également déclaré au point de vente : « Il y a une fin de partie [for Cobra Kai]. Tout pointe vers un endroit sur la carte à coup sûr. C’est une question de combien [seasons] nous allons le faire, mais il y a définitivement une fin de partie. On va mettre fin à la série, et ensuite je pense qu’on va faire une trilogie de films. »





Cobra Kai a donné une nouvelle vie au Karaté Kid

Certes, le succès de Cobra Kaï a dû jouer un grand rôle dans Sony apportant Le Karaté Kid de retour au cinéma avec un nouveau film. La série, qui fait suite à la trilogie originale et Le prochain Karaté Kid, présente un mélange de personnages hérités et de nouveaux venus dans l’histoire. Cela semble être exactement ce que les fans voulaient, car la série est très populaire depuis des années. À ce stade, Sony doit espérer que l’intérêt se répercutera sur les ventes élevées de billets pour le retour de la franchise sur grand écran.

« C’est ce que nous aimons le plus dans la franchise : quiconque regarde notre émission voit combien de personnages entrent et il y a une partie de nous qui ne veut jamais s’arrêter », a récemment déclaré le co-créateur Jon Hurwitz à Total Film, taquinant les retombées à venir. « Nous avons un endroit où tout va, mais cela ne veut pas dire que le monde doit s’arrêter là. Nous avons beaucoup d’idées pour continuer [the universe] et en gardant le Karate Kid des vibrations passant par d’autres histoires et d’autres émissions et différents formats pour cela. »

Vous pouvez regarder les cinq saisons de Cobra Kaï sur Netflix.