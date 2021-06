Le film Johnny Quest est inspiré d’Indiana Jones

La guerre de demain le réalisateur Chris McKay a taquiné son approche pour diriger une prochaine adaptation en direct du dessin animé classique Hanna-Barbera Jonny Quête. Bien que peu de choses aient été dites sur l’adaptation, McKay a dit exactement ce que les fans de la série espéraient entendre, comparant le projet au classique de l’aventure. Les aventuriers de l’arche perdue, mais avec un penchant légèrement plus orienté vers les adultes.

« C’est un peu comme Les aventuriers de l’arche perdue, un petit Indiana Jones, mais c’est un film familial – sur une famille, pas seulement pour les familles, ce sera un film PG-13. Vous parlez de repousser les limites du PG-13, parfois avec les films pour enfants, ils jouent la sécurité. Si vous voulez faire un film d’Indiana Jones où la famille va vivre ces aventures, les enfants vont avoir des ennuis et devront être en quelque sorte au-dessus de leur tête. Et la toute première scène est une scène très viscérale. Je ne veux rien gâcher, mais l’ouverture du film Johnny Quest est comme Pousser un cri, comme dans – Oh, c’est ce dont parle ce film et c’est là que ce film va aller. »

McKay, dont l’effort précédent Le film Lego suggèrent fortement qu’il pourrait bien être le cinéaste parfait pour apporter Johnny Quête aux écrans, révèle même de vagues détails de ce qui ressemble à une scène d’ouverture très inquiétante. le Pousser un cri la comparaison peut à première vue sembler un peu aléatoire, mais ce que McKay semble suggérer, c’est que, tout comme le classique slasher, l’ouverture gardera le public sur ses gardes, ne sachant jamais vraiment à quoi s’attendre. Au centre de McKay’s Johnny Quête le film est une histoire de deuil.

« La seule chose que nous n’avons jamais explorée dans le Johnny Quête les trucs sont les trucs sur sa mère et ce qui est arrivé à sa mère. Donc, il y a une histoire de deuil ici en son centre et il s’agit d’un enfant qui a en quelque sorte une famille qu’il a en quelque sorte constituée. Oui, c’est son père biologique, mais tout le monde l’est – c’est une famille mixte et il a réuni toutes ces personnes et il s’agit en quelque sorte de surmonter le chagrin au milieu de cette grande aventure. Donc, j’ai vraiment hâte d’y être. »

Johnny Quête suit le personnage principal, un jeune garçon, qui accompagne son père scientifique dans des aventures extraordinaires. La franchise populaire a commencé avec une série télévisée en 1964 avec l’aimable autorisation de Hanna-Barbera Productions, et a depuis engendré des bandes dessinées, des films d’animation, des émissions de réveil et toutes sortes de marchandises, certains des personnages apparaissant même dans des animations aussi modernes. montre comme Les frères d’aventure.

Plus de détails sur McKay Johnny Quête les adaptations sont rares, mais la façon dont le réalisateur aborde le matériel semble certainement prometteuse et pourrait réussir à réintroduire le personnage bien-aimé au grand écran.

La prochaine entreprise de Chris McKay, celle d’Amazon La guerre de demain, met en vedette Chris Pratt dans le rôle de Dan Forester, un ancien opérateur de la Delta Force, qui est enrôlé dans un futur conflit après l’arrivée de voyageurs du temps de 2051 pour délivrer un message urgent : 30 ans dans le futur, l’humanité perd une guerre contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils soient transportés dans le futur et rejoignent le combat. Déterminé à sauver le monde pour sa fille, Forester s’associe à un brillant scientifique et à son père pour réécrire le destin de la planète.

La guerre de demain est prévue pour une sortie numérique le 2 juillet 2021 sur Amazon Prime Video. Cela nous vient de The Beard and Bald Podcast.

