Le film italien inspirant de Netflix qui rivalise avec La fille la plus chanceuse du monde

Netflix

La fille la plus chanceuse du monde il met en vedette Mila Kunis et est un succès. Mais saviez-vous que Netflix a un film qui lui fait concurrence ? Nous vous le présentons.

©NetflixMila Kunis

Un nouveau mois a commencé et Netflix a déjà donné de quoi parler avec ses premières. L’un des plus frappants a été La fille la plus chanceuse du monde. Ce film est arrivé sur la plateforme le 7 octobre et a rapidement attiré les utilisateurs. C’est parce qu’il raconte une histoire de dépassement et d’apprentissage. Les stars du cinéma Mila Kunis et c’est une autre démonstration que le géant du streaming est capable de continuer à faire fureur.

La fille la plus chanceuse du monde c’était une sensation complète en raison de son excellente intrigue. Parce que? Eh bien, ce film suit la vie d’Ani FaNelli, une New-Yorkaise qui semble tout avoir : une belle position dans un magazine glamour, un placard à mourir d’envie et un mariage de rêve. Pourtant, tout bascule lorsque le réalisateur d’un documentaire l’invite à raconter sa version d’un drame survenu lorsqu’elle était adolescente.

A cette époque, elle étudiait à l’école Bentley et, avec cet appel, elle est forcée de faire face à un passé qui pourrait perturber sa vie parfaite. Bien que, basé sur l’effort et les émotions, il parvient à surmonter cette adversité. Sans aucun doute, une histoire idéale pour les fans de drame et de suspense. Cependant, il convient de noter qu’au-delà de sa grande fureur, il existe un film qui pourrait complètement le dépasser en raison de son histoire inspirante.

C’est un film italien qui s’appelle sans peur des étoiles. Ce long métrage a été présenté en première sur Netflix le 5 octobre dernier et c’est une autre rage incomparable. Cette production englobe la comédie, le drame et la romance dans une histoire inspirante et passionnante. Le film met en vedette Federica Torchetti, dure 1 h 28 et est un exemple clair de dépassement de la santé mentale.

Synopsis officiel : « Inspiré du roman homonyme, ce film raconte l’histoire passionnante de Sole, une jeune femme qui, après la mort de sa meilleure amie, va tenter d’affronter ses plus grandes peurs et de les surmonter. Réalisé par Andrea Jublin et avec Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo et Massimiliano Gallo”.

