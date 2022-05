Le film intense de Netflix avec Scarlett Johansson qui dure 2h16

NETFLIX

L’actrice de Black Widow s’est démarquée dans un film qui n’a rien à voir avec Marvel. C’est la bande avec un protagoniste de Star Wars que vous devriez ajouter à votre liste.

©IMDBScarlett Johansson joue dans un film intense sur Netflix.

La longue carrière de Scarlett Johansson Il a dit une chose très clairement : il peut percer dans n’importe quel genre avec aisance et flair. Bien que ces dernières années, son travail ait été associé au rôle de Natasha Romanoff, c’est Veuve noiredans le Univers cinématographique Marvella vérité est qu’il a participé à des classiques comme Perdu dans la traductiondes films de science-fiction comme Luciedes drames comme JojoLapin ou des comédies musicales comme chanter. Mais son rôle le plus marquant de la décennie a sans aucun doute été dans Histoire d’un mariageune cassette disponible sur Netflix Quelle difficulté 2 heures et 16 minutes.

Sorti en 2019, le film compte également la participation d’artistes prestigieux. Le casting étoilé est dirigé par Scarlett Johansson aux côtés de Adam Chauffeurtandis que dans les rôles secondaires ils se distinguent Laura Dern, Ray Liotta, Alan Alda, Wallace Shawn et Julie Hagerty, entre autres. Loin des franchises comme Marvel ou Star Wars, ses protagonistes parviennent à éblouir avec une performance complètement différente de ces univers cinématographiques.

De quoi s’agit-il Histoire d’un mariage? Le film disponible sur Netflix présente Charlie, un metteur en scène de théâtre qui vit à New York, et Nicole, une comédienne avec qui il partage une bonne partie de ses projets. Ils sont tous les deux mariés mais les conflits familiaux constants dévorent complètement leur vie. Avec leur petit fils Henry impliqué, ils doivent passer par une procédure de divorce. « La famille ouvre son cœur pour refermer les cicatrices», indique son synopsis officiel.

La route ne sera pas facile du tout, car ce n’est pas une simple procédure qui se termine avec leur mariage, mais elle mettra en jeu leur histoire personnelle et leurs projets créatifs, qui, dans ce cas, coïncident avec le travail. La famille, les avocats et une histoire profonde donnent Histoire de mariage des scènes aussi intenses que mémorables. De cette façon, ils ont balayé les nominations de la saison des récompenses, considérant même comme Meilleure actrice à Scarlett à la fois dans le oscar comme dans le Ballons d’Or.

Il convient de souligner les performances exceptionnelles de Noé Baumbachréalisateur, scénariste et producteur de ce film qui a été présenté avec grand succès au Festival international du film de Venise, transformant le long métrage en l’un des meilleurs morceaux de sa filmographie. Et c’est que bien que l’intrigue n’ait pas trop de complexité, le script solide et les performances impeccables font Histoire d’un mariage l’un des films les plus recommandés sur Netflix.

