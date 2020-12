Le film Indiana Jones annoncé pour 2022, Harrison Ford reviendra une dernière fois

Pour certains maintenant, la question de savoir si le personnage de Harrison Ford dans le célèbre Indiana Jones la franchise sera refondue a été un grand sujet de débats houleux. S’il est compréhensible que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que l’acteur joue le rôle pour toujours, même penser à un autre acteur à sa place s’apparente à un péché. Eh bien, maintenant, vous n’avez pas à envisager cette possibilité effrayante car Disney l’a confirmé Indiana Jones 5 est sur le point de commencer la production avec Ford reprenant le personnage de l’archéologue emblématique, bien que ce soit la dernière fois que nous verrons l’acteur enfiler ce fedora inestimable.

Lors de son événement très attendu Disney Investor Day, Disney a annoncé que Indiana Jones 5 va commencer le tournage au printemps de l’année prochaine, bien que la pré-production pour le même soit déjà en cours.

« Lucasfilm est en pré-production sur le prochain opus d’Indiana Jones », a partagé la société. « Aux commandes se trouvent James @ Mang0ld, directeur de Ford contre Ferrari, et Indy lui-même, Harrison Ford, sera de retour pour continuer le voyage de son personnage emblématique. «

Lucasfilm est en pré-production sur le prochain opus d’Indiana Jones. À la barre est James @ Mang0ld, directeur de Ford v Ferrari, et Indy lui-même, Harrison Ford, sera de retour pour continuer le voyage de son personnage emblématique. L’aventure arrive en juillet 2022. – Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020

L’annonce met fin aux énormes spéculations selon lesquelles Ford pourrait ne pas revenir en tant que célèbre aventurier, car même s’il avait été confirmé pour reprendre le rôle en 2016, le film a ensuite été reporté à 2021. L’acteur a été considéré pour la dernière fois comme le célèbre aventurier de retour. en 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. L’écart entre les films étant déjà plus grand que ce que les fans ont apprécié, le retard supplémentaire et le fait que Ford soit passé à d’autres projets dans les années qui ont suivi a cédé la place à des théories plus folles.

Il y a même eu des spéculations sur le fait que Chris Pratt porterait le bullwhip et la veste en cuir d’Indian Jones, mais l’acteur de 78 ans ne prévoit heureusement pas encore de transmettre son héritage. Il avait confirmé la même chose en 2016 lors d’une conversation avec Jimmy Kimmel, dans laquelle il soulignait que chaque fois que le personnage avait une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, « je serai prêt ».

« L’opportunité de travailler avec [producer] Steven [Spielberg] encore et la chance de revisiter ce personnage qui a fait plaisir à tant de gens – sans parler de moi « , a-t-il expliqué. » C’est très amusant de jouer ce personnage. C’est très amusant de travailler avec Steven. J’ai hâte d’y être. «

Comme on le sait déjà, James Mangold, réalisateur du nominé aux Oscars Ford contre Ferrari dirigera ce prochain chapitre de la vie aventureuse d’Indiana Jones, à la place de Steven Spielberg qui a réalisé les quatre premiers films de la franchise. Cette fois, il est à bord en tant que producteur exécutif, avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall de Lucasfilm en tant que producteurs. C’était après que Spielberg ait décidé de se retirer du développement de la cinquième et finale Indiana Jones film que Mangold a repris. Et Marshall s’est déjà assuré dans une conversation avec Collisionneur que le Ford contre Ferrari directeur est parfait pour la franchise.

« Son amour pour la franchise. C’est un cinéaste formidable. Je pense qu’il a aussi une relation avec Harrison. C’était tous les bons morceaux qui se sont réunis, au bon moment », avait-il partagé, ajoutant que « Steven reste sur en tant que producteur, nous avons donc le meilleur de tout. » Eh bien, le succès du film ne sera décidé qu’après sa sortie. À moins de retards supplémentaires, la cinquième aventure du Dr Jones devrait sortir en salles en juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de la page Twitter officielle de Disney.

