Le film incontournable de Daniel Radcliffe sur HBO Max

HBO Max

Après avoir été Harry Potter Pendant une décennie, la carrière de Daniel Radcliffe s’oriente vers des productions moins « conventionnelles ».

© IMDbDaniel Radcliffe.

En 2001, le monde s’est réuni Daniel Radcliffe grâce à l’une des sagas les plus importantes de l’histoire du cinéma : celle de Harry Potter. Inspiré de l’ouvrage écrit par JK Rowlingles films racontaient l’histoire d’un jeune homme qui a été convoqué dans un institut de sorcellerie et a rapidement découvert que ce qui semblait être une aventure amusante pour apprendre des sorts portait une charge plus lourde. Harry Potter il était le seul survivant de l’attaque d’un puissant méchant nommé Voldemort et, peut-être, le seul espoir de le vaincre pour toujours.

Après avoir passé une décennie à la tête de cette franchise, Daniel Radcliffe a couru de courant dominant et s’est orienté vers des projets plus « expérimentaux ». C’est ainsi que les histoires aiment Homme de l’armée suissedans lequel il a joué avec Paul Danopuis ce serait au tour d’une production idéale pour les amateurs d’humour dans le style déchirer, foutre une branlée. C’est un long métrage qui est disponible dans le catalogue de HBO Max pour l’Amérique Latine.

On parle de Armes à feu Akimboun film dans lequel Daniel Radcliffe il incarne un jeune homme qui travaille dans l’industrie du jeu vidéo et qui à ses heures perdues écrit sur des forums et critique ouvertement tous les internautes ; ce qu’on appelle communément « haineux ». Cependant, un jour, il jouera avec un groupe dangereux qui le cherchera à la porte de sa maison et le soumettra à un jeu macabre.

Après avoir été assommé, le protagoniste se réveillera avec des pistolets boulonnés à ses mains et avec eux, il devra survivre à l’assaut de l’un des assassins les plus dangereux de la ville, joué par un génie. Tissage de Samara. Dans quel but? Divertissez tout un public en regardant la diffusion en direct dans le confort de leur foyer. Ainsi, un peu plus de 90 minutes d’action pure auront lieu.

+Le meilleur de Guns Akimbo

S’il y a quelque chose qui ressort très bien dans Armes à feu Akimbo, c’est le niveau de précision avec lequel le monde des jeux vidéo est reproduit. L’expérience est presque immersive, et toutes les séquences d’action sont très bien réalisées. Le duo Radcliffe-Weaving Cela fonctionne comme un charme, et l’humour noir que dégagent toutes les images garantit un plaisir garanti. De plus, il a une bande son incroyable. Qu’attendez-vous pour aller le voir ?

