Le film incontournable de Cillian Murphy avec Tom Holland et Chris Hemsworth basé sur des faits réels

Une production disponible sur Netflix défie les figures de Marvel et Peaky Blinders en tant qu’acteur. Apprenez tout sur le film réalisé par Ron Howard.

© GettyTom Holland, Cillian Murphy et Chris Hemsworth jouent dans un film disponible sur Netflix.

le Univers cinématographique Marvel il est un expert dans le lancement de personnages à la célébrité. Chris Hemsworth et Tom Holland, ceux chargés de donner vie à Thor et Spider-Man, respectivement, en sont le parfait exemple. ET Netflix pas loin derrière : avec Peaky Blinders, Cillian Murphy atteint une popularité mondiale. Cependant, la vérité est que tous ces acteurs ont fait partie de nombreux autres projets avant de devenir les visages des différentes franchises.

L’un d’eux est un film intitulé Au Coeur de la Mer, qui a été réalisé par l’acteur oscarisé Ron Howard. De quoi ça parle? Ici apparaît l’un des éléments les plus intéressants du film : il s’inspire du livre Au cœur de la mer : la tragédie des baleiniers d’Essex, publié en 1999 par Nathaniel Philbrick. Et bien que de nombreux films soient basés sur des romans, il s’agit d’un cas légèrement différent : il raconte l’histoire vraie de la 1820 naufrage du baleinier d’Essex.

Le même événement qui a inspiré Moby Dick d’Herman Melville, est apparu à nouveau versionné dans la production sortie en 2015. À cette époque, Tom Holland n’avait pas encore fait ses débuts en tant que Peter Parker dans Captain America : Guerre Civile et a été encouragé à montrer un côté beaucoup plus dramatique. Et c’est que l’intrigue présente les travailleurs d’une entreprise chargée de naviguer sur l’océan Atlantique à la recherche d’huile de baleine, pour la commercialiser plus tard.

Tandis que Benjamin Walker ets Capitaine George Pollard Jr., Chris Hemsworth est le premier officier Owen Chase, Cillian Murphy est le matelot Matthew Joy et Tom Holland est Thomas Nickerson, un adolescent de 14 ans qui s’implique dans le voyage. Des tempêtes, des mois sans succès et une attaque de baleine forcent l’équipage à survivre en haute mer dans les pires conditions possibles.

C’est le milieu de l’hiver et tout le monde veut rentrer chez lui. Mais l’obsession du copilote va leur faire affronter le plus grand désespoir dans le but d’enfin chasser le cétacé. Au coeur de la mer C’est une proposition très différente de ce que les personnages de Marvel et Peaky Blinders ont habitué à leurs fans. Disponible pour profiter à Netflixdevient une production aussi excitante qu’incontournable.

