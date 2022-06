Le film incontournable d’Anya Taylor-Joy arrive sur HBO Max

in

HBO MAX

L’actrice de Lady’s Gambit a joué dans un film en 2021 qui est maintenant en streaming. Le film à ne pas manquer ce mois-ci !

©IMDBAnya Taylor-Joy joue dans un film à venir sur HBO Max.

La plateformes de streaming Ils proposent chaque mois de nouvelles séries et films dans leur catalogue. De cette façon, les utilisateurs peuvent trouver les classiques les plus remarquables de l’histoire, ainsi que les nouvelles versions. Oui hbo maxle sait très bien : en Juin, sortira un film sorti en salles en 2021 et qui est tombé amoureux de la performance de ses protagonistes. Si vous vous considérez comme un amoureux du travail de Anya Taylor Joyc’est la recommandation parfaite pour vous.

Il s’agit de Dernière nuit à Sohole film britannique chargé de mystère réalisé par nul autre que Edgar Wright. Avec un scénario de lui-même, en collaboration avec Krysty Wilson-Cairns, le film présentait également des performances de Thomasin McKenzie, Matt Smith et Terence Stamp. Ce n’est pas tout! Parce que, en plus, il a marqué les dernières apparitions à l’écran de Diana Rigg et Margaret Nolanles stars qui sont malheureusement décédées avant la première.

Le film est cadré dans la terreur psychologique, offrant des scènes aussi captivantes que effrayantes. Mais… De quoi s’agit-il exactement ? Une jeune étudiante en mode débarque à Londres dans le but de se former au métier qui la passionne. Cependant, lorsqu’il s’installe dans la ville, il découvre qu’il a la capacité de remonter dans les années 60 pour rencontrer un chanteur de cette époque, en éprouvant de dures conséquences.

Pendant près de deux heures, Dernière nuit à Soho propose une intrigue engageante, d’excellentes performances et, surtout, une bande originale -de Steven Price- qui deviendra votre nouvelle obsession. C’est ainsi qu’elle a même pu être nominée au BAFTA. Quand pouvez-vous le voir en Amérique latine? Comme confirmé par HBO Max, il arrivera dans les derniers jours de juin. Inscrivez cette date sur le calendrier !

+ Un autre film avec Anya Taylor-Joy sur HBO Max

Zoey Deutch et Sarah Hyland star dans un film disponible sur HBO Max. Votre titre est Académie des vampires et montre une jeune Anya Taylor-Joy faisant ses premiers pas d’actrice. Le film présente Rose, la tutrice de Lisa, une princesse vampire et la suivante sur le trône. À leur retour à l’école des vampires, une série d’attaques mettra Lisa en danger avec la présence des vampires strigoi.

