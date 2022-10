Le film incontournable avec un acteur de The Walking Dead qu’il faut voir si vous avez aimé Dahmer

in

recommandations

Tout le monde parle du travail d’Evan Peters dans la nouvelle série Netflix. C’est pourquoi nous avons relancé ce classique plein de violence.

©IMDBMichel Rooker.

Faites-vous partie de ces personnes qui n’arrêtent pas de parler de Dahmer? Parmi les gens qui le lendemain de Halloween Ils iront à toutes les soirées déguisés en personnage de Evan Peters? Nous avons un film que vous ne pouvez pas arrêter de regarder. C’est une production qui a dans son casting une figure que l’on a vu à la fois dans Les morts qui marchent comme dans l’univers cinématographique Marvel (MCU)dans gardiens de la Galaxie.

Le film s’appelle Henry : Portrait d’un tueur en série et met en vedette un très jeune Michel Rookerque nous avons vu s’animer Merle Dixon dans Les morts qui marchent Déjà Yondu dans gardiens de la Galaxie. Sorti en 1986, il a été réalisé par John McNaughton et il relève du genre des films d’horreur psychologiques, notamment en raison du niveau de folie que transmet son personnage principal.

Le film se concentre sur Henri Lee Lucas, un jeune homme à la vie très compliquée qui s’est retrouvé derrière les barreaux après avoir poignardé sa mère. Lorsqu’il est libéré, loin d’avoir été réhabilité, il continue de semer le chaos et devient un tueur en série sans modus operandi défini, si bien qu’aucun agent des forces de l’ordre ne peut le découvrir. Ces travaux seront réalisés avec Otisson co-détenu, mais tout va changer lorsque la sœur de Otis présent dans la vie des deux.

Actuellement, Henry : portrait d’un tueur en série n’est disponible sur aucune plateforme de streaming. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’est pas facile à trouver et qu’il ne vaut pas la peine de le rechercher et de le reproduire. Nous parlons de l’un des meilleurs films réalisés pour raconter comment fonctionne la psyché d’un tueur en série, avec une interprétation magistrale de Michel Rookerqui reviennent à Henri un personnage aussi hypnotique que dégoûtant et désagréable.

+John McNaughton retrouvera Michael Rooker

Après presque quarante ans, Michel Rooker retrouvera le réalisateur John McNaughton. Il est rapporté que le duo travaille sur un nouveau film qui nous rappellera Henri. On parle de rage au volantune production dans laquelle Rookeur incarnera à nouveau un tueur en série. pierreux il est le protagoniste de cette histoire, c’est un chauffeur de camion qui ne tue que les personnes qui, selon lui, méritent de mourir; une sorte de vengeur de la route. Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur le moment où il arrivera sur grand écran.

