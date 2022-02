Le film inconnu dans lequel Elizabeth Olsen a joué avec Dakota Fanning

in

elizabeth olsen est dans un grand moment professionnel grâce à sa participation au Univers cinématographique Marvel où il a joué dans la série WandaVision et il est actuellement tout neuf Doctor Strange dans le multivers de la folie où il a un rôle de premier plan dans l’intrigue de la suite du Sorcier Suprême. Pour sa part, Dakota Fanning Il a fait une belle carrière dans l’industrie hollywoodienne en partageant une affiche avec de grandes personnalités.

Ces actrices étaient les protagonistes d’un film dont vous ne vous souvenez peut-être pas, mais qu’il convient de garder à l’esprit : très bonnes filles. C’est l’histoire de Lilly (Dakota Fanning) et Gerri (Elizabeth Olsen), deux grands amis qui sont sur le point d’aller à l’université mais qui n’ont pas encore perdu leur virginité. Vient ensuite le conflit. Les deux montrent de l’intérêt pour le même garçon.

Deux amis et un amour

Il s’agit de David, joué par Boyd Holbrook, qui commence secrètement à voir Lilly avec qui il développe un lien spécial. Cela mettra en danger l’amitié que ces jeunes femmes ont su récolter au fil du temps et différentes émotions naîtront d’une situation qui blesse et génère de la distance entre deux personnes qui s’aiment vraiment beaucoup.

très bonnes filles C’est le premier travail de réalisateur du scénariste Naomi Foner dont le livre par le drame Un endroit nulle part a été nommé pour prix Oscar. Le film avec Olsen et Fanning est sorti au cinéma en 2013 et a captivé le public qui a donné sa chance à une histoire pleine d’émotion basée sur des situations telles que la perte de l’innocence et la valeur de l’amitié.

Le film présente un casting vedette mené par Elizabeth Olsen et Dakota Fanning accompagnés de noms qui ont fait beaucoup de bruit avec leur carrière dans l’industrie : Boyd Hollbrook, Demi Moore, Richard Dreyfuss, Ellen Barkin, Clark Gregg et Peter Sarsgaard. Un film incontournable pour les amateurs de drames qui ont le don de nous faire pleurer !

