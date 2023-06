Le film IMPACTANT qui arrive sur NETFLIX et vous ne pouvez pas le manquer

in

Netflix

Netflix ajoute à son catalogue un film incontournable et très commenté ces dernières années. Ici, nous vous disons de quoi il s’agit et quand il est sorti.



© IMDbUn film choquant arrive sur Netflix et vous devez le voir.

Le milieu du sixième mois de l’année approche, au cours duquel plusieurs premières ont été annoncées pour le service de streaming Netflix qui font déjà parler les gens, comme Une vie merveilleuse, Les jours, Valeria 3, Arnold et je n’ai jamais 4. Cependant, ils continuent d’ajouter du contenu à leur bibliothèque et l’un d’eux est appelé à être l’un des classiques du cinéma récent.

Il y a un problème important lorsque l’on regarde le catalogue de la plateforme, car la plupart d’entre nous trouvent des titres originaux pour l’entreprise, bien qu’il existe également un certain soutien pour des projets extérieurs. En l’occurrence, nous sommes en avant-première de l’arrivée d’un des longs métrages les plus marquants de ces derniers temps : sortir.

+Le film choquant arrive sur Netflix

L’une des sorties annoncées pour ce mois était sortir soit S’enfuit !qui atteindra Netflix le prochain jeudi 15 juin. C’est un film d’horreur réalisé et écrit par Jordan Pelé en 2017, qui a été un succès complet au box-office avec un chiffre d’affaires de 255 millions de dollars et un succès total de la part des critiques et du public.

Le film suit Chris, un jeune photographe afro-américain qui sort avec Rose, une fille blanche. Peu convaincu, il accepte de rencontrer la famille de sa petite amie et de passer un week-end à la campagne avec ses parents, Missy et Dean. Au début, le comportement du couple est complaisant à cause de la relation interraciale de leur fille, mais au fil des heures, tout change.

Les stars du cinéma Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Lil Rel Howery, Caleb Landry Jones, Marcus Henderson et Betty Gabrielentre autres. sortir a reçu des nominations pour les Golden Globes, les BAFTA Awards et les Oscars, où Jordan Pelé remporte le prix du meilleur scénario original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?