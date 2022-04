Le film idéal pour attendre la Coupe du monde au Qatar 2022

Coupe du monde Qatar 2022

Ce vendredi, le tirage au sort a été effectué pour le tournoi le plus important du football professionnel qui débutera le 21 novembre. Pour vous mettre dans l’ambiance, vous pouvez regarder un film avec une présence mexicaine.

©IMDBKuno Becker, l’acteur mexicain qui brille dans la saga.

Ce vendredi, un nouveau compte à rebours a commencé pour une autre Coupe du monde. Qatar 2022 se rapproche, et pour les amateurs de sport qui aiment aussi regarder des films et des séries de ce style, nous avons la production idéale. C’est qu’il y a quelques années, une première a eu lieu qui, avec une présence mexicaine, s’est déroulée dans l’une des vraies coupes du monde. au toucher de Hollywoodce film complète une trilogie dont le premier volet est disponible sur Étoile+.

En 2005, Kuno Becker se mettre dans la peau de Santiago Munezle protagoniste de But!, le film qui montrait ce que c’était que de vivre dans l’environnement du football. 4 ans plus tard, la dernière partie de ce voyage viendrait de la main de Objectif 3 !qui a eu lieu en Coupe du monde 2006 en Allemagneavec Santi Munez en tant que personnage plus secondaire et l’axe se dirigeait vers deux nouveaux personnages qui composaient l’équipe anglaise.

Leo Gregory et JJ Field ont joué Charlie Braithwaite et Liam Adamsrespectivement, deux joueurs fictifs qui faisaient partie de l’équipe anglaise qui a atteint les quarts de finale de Allemagne 2006. Au Objectif 3 ! L’invitation est de voir comment cette importante compétition est vécue de l’intérieur et ce qui est intéressant, c’est la décision de combiner des images réelles de la Coupe du monde qui s’est déroulée il y a 16 ans, avec certaines enregistrées pour embarquer ces deux acteurs dans la compétition.

Objectif 3 ! a été dirigé par André Morahan et il a eu lieu entre octobre et novembre 2007, un an après la fin de la Coupe du monde, à laquelle l’Italie est restée. Avec un budget d’environ 1,5 million de dollars, il a été distribué directement via des DVD et des Blu Ray et n’a réussi à récolter que 2 millions de dollars. C’était le point final de cette saga, qui a laissé l’histoire de Santi Munez.

Qu’est-il arrivé à l’objectif 4 !

Après avoir commencé à jouer le nouveau château et passer par le vrai Madridla course de Santi Munez est restée inachevée. Dans le troisième film, on ne parlait presque pas de lui et seule mention était faite d’une prétendue signature Tottenham. Le quatrième film n’a jamais été tourné et 9 ans plus tard, Kuno Becker a publié sur ses réseaux une photo avec le maillot du Toluca ce qui faisait croire qu’une suite était proche. Cependant, la nouvelle confirmée par l’artiste n’était pas prometteuse : « J’ai essayé de faire objectif 4, mais la personne qui a les droits est devenue très folle et n’a pas voulu. J’ai écrit le script et tout, mais ce n’était pas possible ».

