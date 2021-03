Le film Hello Kitty se déroule officiellement, sera un hybride live-action / animation

New Line a passé la commande pour un Hello Kitty film. Décrit comme un hybride d’animation / action en direct, le film apportera probablement une version animée du chat de dessin animé populaire dans le monde réel, similaire au nouveau Tom et Jerry film. Les détails de l’intrigue sont fermement cachés pour le moment.

Jennifer Coyle (DC Super Hero Filles, Bob’s Burgers) et Leo Matsuda (Fonctionnement intérieur) ont été exploités pour diriger Hello Kitty. Le scénario vient de Lindsey Beer de Known Universe, qui est également attaché à co-écrire un prochain film dirigé par une femme. Rapide furieux spin-off aux côtés de Nicole Perlman et Geneva Robertson-Dworet.

Dans un communiqué, le président / directeur de la création de New Line, Richard Brener, a déclaré que le studio était « extrêmement chanceux d’avoir trouvé en Jennifer et Leo, deux réalisateurs qui non seulement partagent un lien profond avec les personnages inoubliables que Shintaro Tsuji et Sanrio ont créés au cours du passé. 40+ ans avec Hello Kitty et ses amis, mais aussi l’imagination, le talent et le cœur nécessaires pour donner vie à ce monde emblématique sur grand écran. «

Coyle a également déclaré: « ce n’est pas seulement une chance rare de donner vie à un personnage bien-aimé, mais aussi de diffuser le message d’amour, d’amitié et d’inclusivité qui Hello Kitty signifie. Le monde a tellement besoin de sa marque de joie et de bonheur. «

Et Matsuda a ajouté: « Ayant grandi au Brésil avec une famille japonaise, j’étais entouré par la fantaisie de Hello Kitty et cela a rappelé qu’il n’y a rien de mal à être différent. Avec Jen, FlynnPictureCo. et New Line, je suis ravi de cette incroyable opportunité de travailler avec l’un des personnages les plus universellement appréciés et d’élargir encore plus leurs histoires de Sanrio. «

Beau Flynn produira pour FlynnPictureCo. après avoir obtenu les droits du film sur Hello Kitty depuis plus de cinq ans avec New Line Cinema / Warner Bros.Le projet marque également la première fois qu’un studio s’adapte Hello Kitty en tant que sortie de film en salles. Aux côtés de Flynn, Chanel Bowling de FlynnPictureCo. supervisera le projet. Known Universe produira la production exécutive avec Richard Brener, Celia Khong et Paulina Sussman supervisant New Line.

Créé par Yuko Shimizu pour la société japonaise Sanrio, Hello Kitty est une icône populaire de la culture pop depuis plusieurs décennies. Le petit chat blanc a été brandi sur toutes sortes de marchandises à travers le monde, rapportant des milliards de dollars par an comme l’une des franchises médiatiques les plus rentables de tous les temps. Cela comprend plusieurs adaptations de séries télévisées animées destinées aux enfants ainsi que plusieurs films d’animation. Il existe même des parcs à thème basés sur Hello Kitty au Japon et en Malaisie.

C’était peut-être juste une question de temps avant Hello Kitty a reçu le traitement d’adaptation de film live-action / CGI. Ces types de projets sont à la hausse ces derniers temps, avec le dernier exemple – Tom et Jerry – joue maintenant dans les théâtres et sur HBO Max. Séquelles à des films animés de la même manière Space Jam et Sonic l’hérisson sont également en préparation avec de nouveaux hybrides live-action / CG basés sur Clifford le gros chien rouge et Chip ‘n Dale: Rangers de sauvetage. Disney a également beaucoup d’autres à faire, y compris un suivi de Le roi Lion.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Hello Kitty. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

