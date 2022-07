Le film HBO MAX à voir cette semaine si vous avez un faible pour la comédie

HBO MAX

Deux référents de l’humour star hollywoodienne dans cette perle perdue du catalogue. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous ne pouvez pas le manquer en streaming !

© GettyHBO Max a un joyau caché dans son catalogue.

Le catalogue de hbo max s’enrichit de semaine en semaine de nouveautés séries et films. C’est qu’étant la plate-forme de streaming qui englobe le contenu d’entreprises telles que Warner Bros Pictures, DC Comics ou Cartoon Network, il y a des productions pour tous les goûts. Mais si la comédie est votre faiblesse, vous êtes au bon endroit : ci-dessous, nous allons vous recommander le film parfait à apprécier sur ce service d’abonnement. Ne la perd pas!

Notre suggestion pour les utilisateurs de HBO Max est de profiter d’un joyau perdu dans le catalogue : Le meilleur de mes mariages. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez probablement de quoi il s’agit et souhaitez vous rafraîchir la mémoire. Et si ce n’est pas votre cas, c’est sans aucun doute une fiction incontournable pour les amateurs du genre. Sorti en 1998, le film s’intitulait Le chanteur de mariage à l’origine et était dirigé par Franck Coraci.

Le long métrage a une particularité très particulière, puisqu’il met en scène Adam Sandler et Drew Barrymore, un duo qui a une chimie qui va au-delà de l’écran et vous donne envie de plus. De quoi parle exactement le film disponible sur HBO Max ? Situé en 1985, Le meilleur de mes mariages suit Robbie, un chanteur qui travaille dans les mariages et qui est sur le point de se marier. Lorsque sa petite amie le pose devant l’autel, Julia a pitié de lui et ils se lient d’amitié qui pourrait mener à quelque chose de plus.

Pendant une heure et demie, ce film plein d’humour se déroule comme seul Adam Sandler sait le faire. Mais cela ne s’arrête pas là ! Car si vous avez eu envie de continuer à regarder ce couple, le catalogue HBO Max propose deux autres films avec ces deux acteurs : Comme si c’était la première fois Oui lune de miel en famille. Le premier d’entre eux est sorti en 2004 et met en scène Henry Roth, un coureur de jupons et vétérinaire de la faune marine qui tombe amoureux de l’adorable Lucy Whitmore. Le conflit apparaîtra quand chaque matin elle oublie tout ce qui s’est passé la veille, y compris l’avoir rencontré.

Qu’en est-il de lune de miel en famille? La bande est sortie en 2014 et les présente à nouveau en couple. Cette fois-ci, ce sont des parents célibataires dont les familles sont emportées par une lune de miel en famille recomposée dans la savane africaine. Vous vous demandez sûrement si toutes ces romances cinématographiques se sont également produites dans la vraie vie. La réponse est non.

Bien qu’ils aient été liés de manière romantique, ils sont de très bons amis et elle entretient d’excellentes relations avec Jackie Sandler, épouse de son compagnon. Adam lui-même a dédié quelques mots à Drew Barrymore lors d’une cérémonie de remise de prix : « Je suis content que nous nous soyons rencontrés, et je suis content que nous ayons tout fait. Nous ferons toujours nos films ensemble. ». Si la comédie est votre faiblesse, vous ne pouvez pas manquer ces trois joyaux du catalogue HBO Max qui ont ces références comme protagonistes.

