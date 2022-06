Le film Gran Turismo de Sony débarque en 2023, Neill Blomkamp confirmé comme réalisateur

UN Gran Turismo Le film est officiellement en préparation chez Sony Pictures et sortira en salles le 11 août 2023. Neill Blomkamp (District 9, Élysée) réalisera le film d’après un scénario de Jason Hall (American Sniper, merci pour votre service). Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions sont producteurs aux côtés de Doug Belgrad et Dana Brunetti. Alors que les plus grands détails de l’intrigue sont gardés secrets, la ligne de connexion officielle de Gran Turismo (via la date limite) se lit comme suit :

« Basé sur une histoire vraie, le film est l’ultime récit de réalisation des souhaits d’un adolescent joueur de Gran Turismo dont les talents de jeu ont remporté une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel. »

Il semble que Sony donne Gran Turismo un traitement quelque peu méta, et en ce qui concerne l’histoire réelle, l’intrigue semble tourner autour de la compétition aujourd’hui disparue de la GT Academy, qui était un concours virtuel à réalité organisé par Nissan et PlayStation qui permettait à quelques privilégiés Gran Turismo joueurs à devenir des pilotes professionnels de voitures de course.

Jann Mardenborough, adolescente de Cardiff et passionnée Gran Turismo joueur, est devenu le troisième et le plus jeune vainqueur de la GT Academy en 2011, battant 90 000 autres participants. Il a été récompensé par un volant pour Nissan aux 24 heures de Dubaï. Mardenborough a également terminé troisième de la course d’endurance des 24 Heures du Mans en 2013.

Sony avait carte blanche pour l’écriture du film, compte tenu de la Gran Turismo les jeux n’ont pas vraiment d’intrigue ou de personnages centraux. Mais facturer une adaptation de jeu vidéo comme une « histoire vraie » semble être un choix discutable, surtout quand il y a une pénurie de films de course automobile à Hollywood en ce moment depuis le dernier Rapide furieux le film est littéralement allé dans l’espace.

Aussi inspirant que soit le parcours de Jann Mardenborough d’un coureur virtuel à un coureur réel, une franchise peut-elle être formée autour de cela? Parce que c’est tout ce dont tout studio se soucie de nos jours, ou peut-être que Sony teste simplement les eaux pour voir si le film réussira ou non. En tout cas, un Gran Turismo le film est une excellente nouvelle pour les fans de jeux, et j’espère que le film reste fidèle à la construction captivante du monde et aux courses intenses qui Gran Turismo les jeux sont connus pour.





Sony mise sur les adaptations de jeux vidéo après le succès de Inexploré

Sony

Sony Pictures a touché le jackpot avec Inexploré plus tôt cette année. Mettant en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg, deux choix controversés, soit dit en passant, Inexploré a rapporté 400 millions de dollars dans le monde malgré de mauvaises critiques et le contrecoup des fans. de la Paramount Sonic le hérisson 2 également remarquablement bien performé, prouvant qu’il reste encore de la vie dans le genre. Il y a une résurgence continue des adaptations de jeux vidéo à Hollywood, beaucoup d’entre elles résonnant à la fois avec les fans et les critiques. Bien sûr, il y a des ratés occasionnels comme Halomais cela n’empêche pas les studios de donner leur feu vert à de plus en plus de projets.

Le très attendu Dieu de la guerre l’adaptation, qui languissait dans l’enfer du développement depuis des années, se fait enfin chez Amazon, tandis que Netflix s’attaque Horizon Zéro Aube. Sony a également annoncé un Fantôme de Tsushima film avec Chad Stahelski (John Wick) réalisant et Takashi Doscher écrivant le scénario. Alors il y a Metal tordu au paon et Le dernier d’entre nous à HBO, qui seront tous deux diffusés l’année prochaine. Espérons qu’ils s’en tireront mieux avec les fans que certaines des récentes adaptations de jeux.