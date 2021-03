Le film Ghost of Tsushima se déroule avec le réalisateur de John Wick Chad Stahelski

Un autre jeu vidéo à succès est en cours de traduction sur grand écran. Sony a annoncé que le célèbre jeu PlayStation Fantôme de Tsushima reçoit le traitement du film. Quoi de plus, John Wick le réalisateur Chad Stahelski a été sollicité pour y arriver. Sony Pictures et PlayStation Productions sont à l’origine du projet.

Chad Stahelski qui, aux côtés de Keanu Reeves, a fait le John Wick franchise un énorme succès mondial, est sur le point de diriger. Le jeu est sorti en juillet 2020 pour la PlayStation 4. Il a été développé par Sucker Punch Productions et publié par Sony Interactive Entertainment. À ce jour, 6,5 millions d’exemplaires ont été vendus. Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, avait ceci à dire.

«Nous sommes ravis de nous associer à Chad et 87Eleven Entertainment, pour porter leur vision de l’histoire de Jin sur grand écran. Nous aimons travailler avec des partenaires créatifs comme Chad, qui sont passionnés par nos jeux, nous assurant ainsi de pouvoir créer des adaptations riches qui excitera nos fans et notre nouveau public. «

Fantôme de Tsushima a lieu à la fin du 13ème siècle. L’empire mongol a dévasté des nations entières tout au long de leur campagne de conquête de l’Est. L’île de Tsushima est la dernière chose entre le Japon continental et l’invasion mongole imminente dirigée par le général impitoyable et rusé, Khotun Khan. Alors que l’île brûle pendant la première phase de l’assaut mongol, le guerrier samouraï Jin Sakai, l’un des derniers membres survivants de son clan, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour protéger son peuple et récupérer sa maison. Nate Fox, directeur du jeu chez Sucker Punch Productions, avait ceci à dire.

«Je sais que je parle au nom de tout le monde chez Sucker Punch en adressant un immense merci aux fans de Ghost. Votre soutien au jeu est ce qui fait que les opportunités comme un film deviennent réalité. Ce fut un plaisir sincère de regarder vos images en mode photo publiées en ligne et combattre à vos côtés dans Legends. Nous sommes très heureux de participer à cette course avec vous. «

C’est encore un autre exemple de Sony contrôlant son propre destin avec des films de jeux vidéo. La société a lancé PlayStation Productions, spécifiquement dans le but d’adapter ses jeux populaires aux films et aux émissions de télévision. Jusqu’à présent, nous avons le tant attendu Inexploré enfin venir à notre rencontre, et Le dernier d’entre nous est en cours d’adaptation en série chez HBO. De plus, un Metal tordu Une émission de télévision est en préparation, entre autres projets. Bien que nous n’ayons encore vu aucun des fruits liés à ce travail, il semble fonctionner dans les coulisses.

On ne sait pas combien de temps il faudra avant que le film passe devant les caméras. Chad Stahelski devrait revenir pour John Wick 4, qui devrait tourner cet été. Le cinéaste est également attaché depuis longtemps à la Highlander redémarrer, bien que nous n’ayons rien entendu de concret à ce sujet depuis un certain temps. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via le blog officiel PlayStation.

Sujets: Ghost of Tsushima, Jeux vidéo