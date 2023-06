Le film Ghost of Tsushima reçoit une mise à jour prometteuse du réalisateur Chad Stahelski

John Wick: Chapitre 4 le réalisateur Chad Stahelski a offert une mise à jour prometteuse sur le développement de son adaptation du jeu vidéo acclamé par la critique Fantôme de Tsushima. S’adressant à Comicbook.com, Stahelski a révélé que Fantôme de Tsushima est maintenant en « gros développement » avec le cinéaste prévoyant de faire le film « le plus anti-samouraï » possible.





« C’est quelque chose sur lequel nous sommes en plein développement. J’adore la propriété. L’histoire du jeu de Jin Sakai, et c’est ce que je dirais, c’est » Le film de samouraï le plus anti-samouraï qui soit « , à cause des scénarios, des thématiques dedans, et le voyage que Jin Sakai traverse […] est si intéressant pour moi. Les personnages de l’histoire sont définitivement quelque chose que je ne veux en aucun cas perdre.

Adapter les jeux vidéo en films est quelque chose que beaucoup (beaucoup) n’ont pas réussi à faire dans le passé, et Stahelski connaît très bien le défi que représente la condensation du monde numérique en quelques heures sur grand écran. Mais cela ressemble certainement à un défi que Stahelski est prêt à relever.

« Le truc n’est pas que nous ayons du bon matériel, nous savons que nous avons du bon matériel. C’est comment le rendre palpable sur n’importe quelle plate-forme. Vous savez, comment pouvons-nous en faire un excellent film de deux, deux heures et demie? Rendez-le satisfaisant et laissez-le ouvert pour se développer davantage à partir de là. C’est le vrai défi. Comment prendre tant de choses et le ramener à un niveau regardable.

The Last of Us donne à Chad Stahelski l’espoir que Ghost of Tsushima pourra être adapté

Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment

Sorti en 2020, et développé par Sucker Punch Productions, Fantôme de Tsushima suit un samouraï nommé Jin Sakai, qui se lance dans une quête pour protéger l’île de Tsushima lors de la première invasion mongole du Japon. Le jeu permet aux joueurs de s’acquitter de leurs fonctions de manière héroïque et de suivre le code du guerrier, ou d’utiliser des méthodes plus déshonorantes pour assurer la sécurité de l’île. Un énorme succès critique et commercial, à quel point Fantôme de Tsushima sera adapté pour le grand écran reste inconnu. Mais le récent succès de la série HBO Le dernier d’entre nous a donné à Stahelski l’espoir que cela peut être fait. Et bien fait.

« J’espère que The Last of Us éclairera davantage les adaptations de jeux vidéo à venir. Je travaille sur Rainbow Six, Ghost of Tsushima. Ce sont deux projets fantastiques qui, j’espère vraiment, se concrétiseront », a-t-il déclaré plus tôt cette année. » Mais Ghost… il a une histoire incroyable. C’est le film de samouraï anti-samouraï. Il a de grands thèmes. Nous avons beaucoup poussé à ce sujet et beaucoup d’intérêt parce que Last of Us pousse ça, oui, la malédiction de la vidéo le jeu au film est en quelque sorte amélioré. Cela peut être fait. Vous devez juste lui donner de l’amour et de l’attention. Et Ghost, de probablement tous les autres jeux vidéo [movies] en développement, je pense que c’est celui qui va atterrir.

Chad Stahelski a récemment séduit à nouveau le public avec l’épopée d’action John Wick: Chapitre 4et a plusieurs projets actuellement en préparation, dont le très attendu Montagnard redémarrer.