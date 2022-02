Le film Gambit aurait été une comédie romantique Deadpool-Esque classée R

Dans les nouvelles qui ne manqueront pas d’attrister Gambit fans encore plus qu’ils ne le sont déjà, le réalisateur potentiel Reid Carolin a décrit leur idée pour le film comme ressemblant au ton de Dead Pool. Dans une discussion avec Variety, Carolin a confirmé que le Gambit le film aurait suivi le Dead Pool tendance à être classé R, ainsi qu’à centrer le film de bande dessinée sur une relation de style rom-com.

«Nous voulions faire un film de super-héros de comédie romantique. La thèse était la seule chose plus difficile que de sauver le monde, c’est de faire fonctionner une relation.

La proposition Gambit Le film est l’un des projets les plus médiatisés à ne jamais recevoir le feu vert. L’intention était que Channing Tatum joue le rôle du mutant titulaire, un membre préféré des fans de Les X-Men qui possède la capacité de créer, contrôler et manipuler mentalement l’énergie cinétique pure à son désir. Essentiellement, il peut faire exploser tout ce qu’il touche, choisissant d’utiliser des cartes à jouer comme arme de choix.

Carolin a poursuivi, révélant à quel point lui et Tatum étaient sur le point d’obtenir le Gambit film sur le sol. « Nous étions juste sur la ligne d’un mètre », a déclaré Carolin. « Nous avions casté le film. Nous avions ouvert un bureau de production. Nous étions en route pour tourner à la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, les choses ont été interrompues après la fusion de Disney avec Fox en 2019. « Disney venait d’obtenir les » X-Men « de Fox », a expliqué Carolin. « Je pense qu’ils avaient besoin de repenser les ‘X-Men’ à partir de zéro. »

Ne pas faire Gambit a laissé Channing Tatum traumatisé





Gambit a déjà explosé sur grand écran, joué par Taylor Kitsch dans le très décrié X-Men Origins: Wolverine à partir de 2009. Alors que Kitsch a été assez bien accueilli dans le rôle, le film lui-même a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, beaucoup s’interrogeant sur la façon dont l’histoire dépeint Deadpool. En fait, le standalone de Ryan Reynold Dead Pool les films se sont moqués de cette itération du personnage dans une méta touche qui Gambit peut avoir imité.

Tristement, Gambit les fans ne verront jamais cette version du film se concrétiser, et l’expérience a laissé Channing Tatum « traumatisé ». L’acteur était lié au rôle depuis un certain temps et a été dévasté quand tout s’est effondré. « J’ai éteint ma machine Marvel », a déclaré l’acteur. « Je n’ai pu voir aucun des films. J’ai adoré ce personnage. C’était trop triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à le jouer. »

Ces dernières années, Tatum a démontré son affinité pour la comédie avec des personnalités comme 21 rue du saut et Gars libreet cela aurait sans aucun doute été très utile si cela Dead Pool-style Gambit le film ait jamais pris vie. L’acteur continuera à étirer ses muscles comiques dans ses deux projets à venir, à commencer par Chiendont la sortie est prévue le 18 février 2022. Le mois suivant, Tatum fera équipe avec Sandra Bullock pour la comédie d’aventure romantique La cité perduequi trouve le couple kidnappé par un milliardaire excentrique qui espère pouvoir le conduire au trésor d’une ancienne ville perdue.





