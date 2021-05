Le film Flash pour reconstruire Gotham City de Tim Burton?

Le flash film pourrait nous ramener à Gotham City de Tim Burton. À ce stade, presque tout le monde sait que le film verra Michael Keaton reprendre son rôle de Dark Knight de Burton’s Homme chauve-souris (1989) et sa suite, Le retour de Batman (1992). Des photos qui ont fui suggèrent que l’apparence inclura un retour à Wayne Manor, et la Batmobile classique de Keaton a été taquinée dans une autre image de l’ensemble.

Hollywood est dans #Stamford à l’heure actuelle! On pense que c’est le nouveau #Homme chauve-souris film #Le flash être tué par balles @burghleyhouse

Avez-vous des photos à partager? Une sécurité stricte signifie pas d’interview showbiz avec les stars, mais une silhouette dans une longue cape noire a été repérée (pas encore par nous!) pic.twitter.com/0PjrWECjNH – Rutland et Stamford Sound (@RutStamSound) 6 mai 2021

Maintenant, The Daily Record rapporte que les équipes de tournage avec Le flash devraient arriver en Écosse le mois prochain pour commencer à travailler sur le film. Selon le rapport, certaines parties de Glasgow et d’Édimbourg en Écosse seront modifiées pour «recréer des scènes gothiques» du classique Homme chauve-souris film réalisé par Tim Burton, qui apparaîtra comme des flashbacks. Si la production recrée vraiment Gotham City comme indiqué, cela suggérerait que nous verrons beaucoup plus de Burton’s Homme chauve-souris Univers que juste Keaton surgissant hors de l’écran pour dire bonjour

The Flash Movie taquine un ensemble de photos de @MichaelKeatonsBatmobile de l’année prochaine pic.twitter.com/7u5apWAqsC – Page des fans de Marvel et DC (@DCMarvelMovie) 15 avril 2021

« C’est vraiment excitant pour les fans de DC Comic que les équipes de tournage reviennent en ville. C’est une excellente nouvelle pour Glasgow et Edimbourg qu’une fois de plus l’architecture exceptionnelle sera présentée dans un si grand film », a déclaré une source du Daily Record.

Le retour de Michael Keaton est rendu possible en Le flash par le biais d’un scénario multivers. Dans le film, Barry Allen (Ezra Miller) voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, provoquant involontairement des conséquences désastreuses pour sa chronologie actuelle. L’implication de plusieurs chronologies permet également à différents acteurs de Batman d’apparaître, car Ben Affleck est également sur le point de jouer sa version de Bruce Wayne une dernière fois dans le prochain film. On ne sait pas si Batfleck rencontrera Batman de Keaton dans le film, mais ce serait sans aucun doute une scène inoubliable.

Le casting de Le flash comprend également Sasha Calle comme Supergirl, Kiersey Clemons comme Iris West, Maribel Verdu et Ron Livingston. Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso apparaîtront dans des rôles non divulgués. Compte tenu de la nature du scénario multivers, il est également impossible de dire qui d’autre pourrait apparaître dans le film, et nous sommes susceptibles de voir également plusieurs surprises. De nombreux fans ont appelé d’autres personnages de Burton’s Homme chauve-souris univers à apparaître, comme Penguin de Danny DeVito et Catwoman de Michelle Pfeiffer.

Les fans ont presque été privés de la chance de voir le retour de Keaton après que l’acteur a mis en doute son apparition dans Le flash. Bien que son casting ait été très médiatisé, Keaton a déclaré à Deadline en mars qu’il n’était toujours pas à 100% à bord. À l’époque, le Homme chauve-souris La star a déclaré que tout dépendait de l’état de la pandémie et de la question de savoir s’il serait suffisamment sûr pour lui de se rendre sur les lieux de tournage et de filmer avec les acteurs et l’équipe. Il a depuis été rapporté que Keaton était prêt à partir et que les ensembles Wayne Manor / Gotham City confirment apparemment son implication.

Andy Muschietti réalise Le flash en utilisant un scénario de Christina Hodson. Michael Disco et Barbara Muschietti ont produit. À partir de maintenant, le film devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Pour le Homme chauve-souris Ventilateurs, Le flash peut également être le début de la présence de Keaton dans le DCEU. Il a été rapporté que Warner Bros espère le ramener dans plusieurs projets, en lui faisant jouer un rôle similaire à Nick Fury de Samuel L.Jackson dans le MCU. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Daily Record.

