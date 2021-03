Le film Flash perd Billy Crudup en tant que père de Barry, mais obtient Maribel Verdu en tant que maman

Le flash a subi une secousse de casting, avec l’acteur Billy Crudup, qui devait reprendre le rôle du père de Barry Allen, Henry, quittant le projet, avec l’actrice espagnole Maribel Verdú maintenant à bord pour jouer la mère de Barry Allen, Nora. Crudup est apparu non crédité dans la coupe théâtrale de Ligue de justice comme Henry Allen, où il a été vu en prison, mais malheureusement, l’acteur a dû se retirer de Le flash en raison de conflits d’horaire. Le rôle sera censément refondu.

Quant à la mère de Barry, Maribel Verdú est surtout connue pour ses rôles dans le drame espagnol Y Tu Mamá También aux côtés de Diego Luna et Gael García Bernal et du chef-d’œuvre de 2006 du réalisateur Guillermo del Toro Le Labyrinthe de Pan. Son rôle dans Le flash est susceptible de faire partie intégrante de l’intrigue, le film s’inspirant apparemment de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen.

Comme c’est souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à prendre le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

Tandis que Le flash est peu susceptible de suivre exactement le matériel source, il semble que le film prendra divers éléments, en les remixant le cas échéant. Curieusement, Michael Keaton et Ben Affleck reprendront les rôles de leurs itérations respectives de favori de DC, Homme chauve-souris, les fans se demandant comment les deux versions très différentes du chevalier noir seront prises en compte dans la procédure.

On ne sait pas encore grand-chose sur la façon dont Keaton figurera dans le film, mais le réalisateur Andy Muschietti a décrit le rôle d’Affleck dans l’histoire comme « une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensons. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause du meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. l’Affleck Batman entre en jeu. «

Ezra Miller reprendra le rôle titre aux côtés d’Affleck et Keaton, Kiersey Clemons ayant récemment confirmé son retour en tant qu’Iris West. Les jeunes et les agités La star Sasha Calle s’est également inscrite pour jouer Super Girl.

Après ce qui semble être une éternité de va-et-vient, avec tant d’abandons de réalisateurs et de décrochages qu’il vous faudrait être aussi rapide que The Scarlet Speedster pour suivre, Le flash se passe enfin, vraiment, réellement, avec la productrice Barbara Muschietti confirmant en février que la production avait maintenant commencé. Le flash devrait être diffusé sur les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: Flashpoint, Flash