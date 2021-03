Le film Flash fait appel à Ron Livingston pour remplacer Billy Crudup en tant que Henry Allen

Le flash le film solo a trouvé un remplaçant pour le père de Barry Allen. Ron Livingston (Espace de bureau) est sur le point de jouer le rôle d’Henry Allen dans la prochaine adaptation de DC Comics. Le rôle était auparavant joué par Billy Crudup. Cependant, l’acteur n’a pas pu revenir pour reprendre le rôle en raison de conflits d’horaire. Plus précisément, Crudup a des engagements sur la série Apple TV + L’émission du matin, qui tourne sa deuxième saison. La perte de Crudup s’est transformée en gain de Livingston.

Selon un nouveau rapport, Ron Livingston a été officiellement choisi comme Henry Allen dans The Flash. Le plan original était d’apporter Billy Crudup retour. L’acteur avait à l’origine joué le rôle aux côtés de Barry Allen d’Ezra Miller dans la version théâtrale de Ligue de justice, qui est sorti en 2017. Nous avons vu un peu plus de Crudup dans Zack Snyder’s Ligue de justice, qui est récemment arrivé sur HBO Max. Malheureusement, depuis que la production du film solo de Scarlet Speedster a été retardée, elle a présenté un conflit d’horaire. Warner Bros. s’est alors tourné vers Livingston pour remplir ces chaussures. Il n’y a aucune indication, pour le moment, sur l’importance du rôle que Livingston jouera dans le film.

Ezra Miller reviendra pour jouer à nouveau le héros emblématique. Kiersey Clemons devrait également reprendre son rôle d’Iris West. Clemons a également été vu dans Zack Snyder Ligue de justice. De plus, Maribel Verdu jouera le rôle de la mère de Barry Allen. Ceci est particulièrement important car le film utilisera le Point de rupture histoire des pages de DC Comics comme source d’inspiration. La mère de Barry, décédée quand il était jeune, joue un grand rôle dans l’histoire. Ben Affleck devrait également revenir en tant que Bruce Wayne / Batman. De plus, on s’attend à ce que Michael Keaton, qui a joué le rôle en 1989 Homme chauve-souris, reviendra également, ce qui ouvrira le multivers DC. Cependant, Keaton a récemment jeté un doute sur son retour. Un autre ajout clé est celui de l’actrice Sasha Calle, qui joue le rôle de Supergirl.

Les détails de l’intrigue restent largement secrets pour le moment. Point de rupture, dans les bandes dessinées, voit Barry Allen gâcher la chronologie de DC tout en essayant de voyager dans le temps pour sauver sa mère. Il a été confirmé que le film établira fermement le multivers DC. Andy Muschietti, mieux connu comme le directeur de IL et Chapitre deux informatique, est aux commandes. Christina Hodson (Bourdon, Oiseaux de proie) a rédigé la version la plus récente du scénario, qui a subi plusieurs itérations au fil des ans.

Ce film est depuis longtemps en préparation chez Warner Bros. Il a vu plusieurs cinéastes aller et venir au fil des ans, dont Seth Grahame-Smith et Rick Famuyiwa, entre autres. Quant à Ron Livingston, il est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que Espace de bureau et La conjuration. Certains de ses autres crédits comprennent Échangistes, Boardwalk Empire et Groupe de recherche. Le film Flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

