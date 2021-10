Le film Flash établirait le multivers dans l’univers étendu de DC

Le flash est l’un des projets les plus ambitieux de la DC Univers étendu. Pourquoi disons-nous cela ? Easy, le protagoniste du film, Ezra Miller, a mis en évidence le « capacité quantique« Du personnage qui lui permet de voyager entre les différents univers alternatifs. De cette manière, Barry Allen vous rencontrerez différentes versions du même personnage. Quelque chose qui se reflétera dans le film avec la présence du Homme chauve-souris de Ben affleck avec le chevalier noir joué par Michael Keaton.

Il semble que le film adaptera en quelque sorte le roman graphique Point de rupture, où le couloir écarlate voyage dans le passé pour éviter le meurtre de sa mère et change le présent avec des conséquences alarmantes telles qu’une guerre mondiale entre les Amazones et les Atlantes, Superman détenu par le gouvernement fédéral et Bruce Wayne assassiné le jour où ses parents devaient mourir. Dans le film, Barry voyagerait à travers des univers et non dans le temps.

Le Flash modifiera-t-il l’univers étendu de DC ?

Les nouvelles informations indiquent qu’à la fin de Le flash les DC Univers étendu il sera modifié pour toujours. Il n’y aura pas de canon mais des réalités alternatives différentes. Même le Snyderverse aura la porte ouverte. Cette possibilité prend force si l’on prend en compte les déclarations du président de WarnerMedia, Priya dogra, qui a évalué le Snyder Cut de Ligue de justice comme un « phénomène mondial”.

Les rumeurs indiquent que la fin du film mettant en vedette Scarlet Corridor servira à établir un nouveau Ligue de justice. Beaucoup ont commencé à se demander si nous verrons la même programmation que la marque présentée dans les films sortis par Joss Whedon et Zack Snyder. Aurons-nous Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg? Y aura-t-il de la place pour des héros comme Green Lantern et Martian Manhunter?

La vérité est que de nombreux initiés s’accordent à dire que le projet de Andy Muschietti, faite par Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton et Sasha Calle, entre autres, est très ambitieux et il semble qu’il modifiera à jamais la forme du DC Univers étendu que dans les entrées précédentes, j’ai flirté avec le voyage dans le temps et le multivers dans une scène qui a réuni les Éclat du cinéma avec celui de la télé.

