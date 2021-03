Le film Flash devrait-il refondre Jack Black sous le nom de Green Lantern?

Jack Black devrait-il apparaître dans le film Flash sous le nom de Green Lantern? Bien avant que Ryan Reynolds ne joue le super-héros sur grand écran, Black était attaché à jouer dans une version comique du film, l’ancien écrivain de Conan O’Brien, Robert Smigel, écrivant le scénario. En 2015, l’acteur / comédien / musicien a parlé de son pinceau avec le genre des super-héros. « Il y avait un scénario vraiment drôle, un scénario génial que je voulais faire, par le génie Robert Smigel [Triumph the Insult Comic Dog]… mais ils ne voulaient pas appuyer sur la gâchette « , a déclaré Black en se référant à DC et Warner Bros.

La version de Jack Black de Green Lantern n’a jamais vu le jour, et les fans de DC se demandent ce qui aurait pu être. « Ils gagnaient des milliards de dollars avec tous leurs autres films de super-héros – ils ne voulaient pas jouer avec cette formule », a déclaré Black en 2015. Cependant, le Ryan Reynolds dirigé La lanterne Verte n’est pas exactement ce que l’on appellerait un chef-d’œuvre cinématographique, avec Reynolds qui détruit toujours le film à chaque occasion. En théorie, Le flash Le film pourrait amener Black en tant que super-héros, même si ce n’est que pour un camée.

Le flash tourne enfin après des années dans l’enfer du développement, et il a été confirmé que nous verrons plusieurs versions de Batman dans le film, y compris le retour de Michael Keaton aux côtés de Ben Affleck. « Le multivers cinématographique va naître de ce film », a déclaré l’écrivaine Christina Hodson en août. « Il est né de l’histoire de Barry. » Le flash va tout redémarrer, ce qui signifie que Jack Black pourrait très bien apparaître dans le film. Mais DC et Warner Bros. devraient-ils refondre Green Lantern avec Black?

Quant à ses chances de jouer à Green Lantern, Jack Black n’était pas optimiste lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet en 2015. «Ouais, ils ne vont pas m’appeler», a-t-il déclaré. Cela étant dit, beaucoup de choses ont changé au cours des six dernières années, et Le flash se prépare à changer complètement l’univers DC sur grand écran. Barry Allan est « quelqu’un qui a le pouvoir de changer les événements du passé, mais ce faisant, peut détériorer le tissu même du continuum espace-temps », a déclaré Christina Hodson. Pour certains fans de DC, ce serait l’occasion idéale de faire venir Black et de lui faire fléchir certains de ses Nacho Libre muscles.

Pour les autres fans de DC, ils veulent effacer ce que Ryan Reynolds a fait avec le La lanterne Verte film et demandez au studio de redémarrer le personnage de manière sérieuse. Jack Black n’est pas le premier choix des fans pour y arriver, même si cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas jouer un rôle de super-héros dramatique. Le moment venu, le studio ira probablement avec un jeune acteur pour présenter Green Lantern à une nouvelle génération de fans de bandes dessinées. Quant à savoir si Green Lantern sera ou non Le flash, ce n’est pas clair, mais Jack Black s’est apparemment préparé au cas où. Le mois dernier, Black a publié une vidéo de lui-même en train de jouer le rôle de Thor de Marvel, prouvant qu’il peut faire à peu près tout. En attendant de voir si l’acteur apparaîtra dans le film tant attendu, vous pouvez consulter sa vidéo hilarante de Dieu du tonnerre ci-dessous, grâce à Twitter officiel de Jack Black Compte.

