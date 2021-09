Le film Flash court vers la ligne d’arrivée de la production

Après avoir langui dans l’enfer du développement pendant des années, Le flash se rapproche enfin de la ligne d’arrivée, avec la photographie principale sur le point de conclure le film multivers DC. Confirmé par la productrice Barbara Muschietti via les médias sociaux, qui a décrit l’achèvement du tournage comme étant « Si proche que nous pouvons le goûter … », il faut espérer que les mystères de Le flash commencent à être enfin dévoilés.

À un moment donné, il semblait Le flash le film ne se produirait jamais après que plusieurs abandons de réalisateurs aient laissé le Fastest Man Alive (ironiquement) incapable de prendre la moindre vitesse. Heureusement, ces faux départs frustrants ont finalement pris fin, avec Le flash maintenant dirigé par Ce réalisateur Andy Muschietti.

Bien que les détails n’aient pas encore été officiellement confirmés, Le flash présentera au public le multivers de DC, en utilisant l’arc de bande dessinée « Flashpoint » comme source d’inspiration majeure. Ainsi, il est probable que le film trouvera le Ligue des justiciers membre voyageant dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas avec ces manigances de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC est habitée par des versions alternatives de plusieurs visages familiers, dont Batman, Superman, Wonder Woman et le Joker.

L’adaptation est susceptible d’être lâche, apportant de nombreux changements en cours de route, mais devrait s’avérer non moins excitante. L’un des principaux sujets de discussion de Le flash tourne autour de l’inclusion de la star de Batman Returns Michael Keaton, qui reprend le rôle de Bruce Wayne/Batman de l’univers Tim Burton. Keaton a depuis taquiné le premier plan épique de sa version du retour de The Dark Knight dans Le flash, décrivant son retour après 30 ans d’absence comme « facile ».

« [It was] étrangement et ironiquement facile », a expliqué Keaton. « Un peu émotif. Juste une bouffée de souvenirs. Sans rien dévoiler, ce que je ne peux pas, en gros le premier plan, pas de tout le film mais disons l’introduction [of Batman], est si bon que lorsque nous avons marché et commencé à parler de quelques plans et des angles, je me suis dit ‘whoa, c’est gros. C’est bien.’ Je ne veux même pas dire pour moi. Rien que les images, c’est génial. Et rappelle, dans une certaine mesure, Tim Burton. »

Le flash marquera également la performance finale de Ben Affleck comme son itération de Batman. Le retour du personnage a déjà été taquiné grâce à plusieurs images fixes du cascadeur d’Affleck chevauchant un énorme bat-bike. Alors que les fans sont naturellement ravis de voir le Batman V Superman s’habiller à nouveau, des rumeurs récentes ont affirmé que le rôle d’Affleck dans le film serait mineur, l’acteur n’étant apparemment sur le plateau que pendant une semaine.

Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Cela nous vient de l’Instagram officiel de Barbara Muschietti.

